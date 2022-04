Melker Hafenspitz: Aus für gratis Parken!

Werbung

Die vergangene Woche vorgestellte „Mole Melk“ sorgt für geteilte Meinungen in der Stadt. Wie berichtet plant die Stadtgemeinde Melk gemeinsam mit der Stützner-Gruppe einen großflächigen Umbau des ehemaligen Fährhauses um insgesamt vier Millionen Euro.

Neben den geteilten Meinungen über den modernen Bau sorgt vor allem der gestiegene Preis von ursprünglich verlautbarten 700.000 Euro auf rund vier Millionen Euro für viele Fragezeichen. Daneben hält die Kritik an den „vielen Betonflächen“ weiter an. Für Stadtchef Patrick Strobl (ÖVP) werden die Kostenschätzungen laufend an den aktuellen Planungsstand angepasst: „Alle Entwicklungen sind erwartungsgemäß und entsprechen dem Wirtschaftlichkeitskonzept.“ Zwar werden die Kosten von vier Millionen Euro jeweils zur Hälfte von der Stützner-Gruppe und der MEKIV getragen, dennoch steigen die Kosten für das Gesamtprojekt „Melker Hafenspitz“ auf über zehn Millionen Euro.

Auf NÖN-Anfrage bezüglich der hohen Kosten für die Steuerzahler verweist Strobl darauf, dass nur bei der Kolomanibrücke, beim Hafenspitz und bei der öffentlichen WC-Anlage öffentliche Gelder benötigt werden. Beim Projekt Hafenspitz gibt es zudem eine Kostenteilung zwischen sieben Partnern, darunter das Land NÖ, die VIA Donau und die Stadt Melk. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch die Busbewirtschaftung sowie die Einnahmen aus den Radarboxen. Die MEKIV finanziert ihren Teil der „Mole Melk“ mit Einnahmen etwa durch die Verpachtung und dem Campingplatz direkt neben der künftigen „Mole Melk“.

Künftig zur Kassa gebeten werden aber auch Besucher, die mit ihren Pkw zum Hafenspitz anreisen. Spätestens in zwei Wochen soll die neue Schrankenanlage aktiv sein, die Preisgestaltung erfolgt analog zur grünen Zone im Stadtgebiet.

