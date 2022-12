Meilenstein in der Gedenkarbeit

Werbung

Gemeinsam mit Barbara Glück, Direktorin des Mauthausen Memorial, unterzeichnete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ein Kooperationsabkommen zwischen dem österreichischen Bundesheer und dem Mauthausen Memorial für das Objekt 10 am Gelände der Biragokaserne. „Bildungsarbeit ist die nachhaltigste Form des Gedenkens unserer Zeit, deshalb ist die Kooperation mit dem Bundesheer von großer Bedeutung. Mit der heutigen Unterzeichnung gehen mir eine langfristige Partnerschaft ein und engagieren uns gemeinsam in der Aus- und Weiterbildung beim Bundesheer“, betont Glück.

Die Kooperation zwischen dem Bundesheer und dem Mauthausen Memorial setzt sich zum Ziel, das historischen Bewusstseins ins Zentrum zu heben und damit die demokratischer Werte zu stärken. In die Zusammenarbeit sind alle Akademien – Landesverteidigungsakademie, Theresianische Militärakademie, Heeresunteroffiziersakademie – aber auch einzelne Verbände des Bundesheeres mit eigenen Programmen integriert. So wurde etwa die Schaffung eines Ausbildungs- und Gedenkraumes in der Birago-Kaserne Melk zwischen dem Mauthausen-Memorial, dem Verein Merkwürdig und dem Pionierbataillon 3 festgelegt.

Für Pionierkommandant Michael Fuchs ist die Vertragsunterzeichnung der bereits vierte Meilenstein in der Zusammenarbeit seit dem Start der Kooperation mit dem Melker Verein Merkwürdig und den Pionieren im Sommer 2018. Im kommenden Jahr soll es zudem zu baulichen Veränderungen am historischen Objekt 10 kommen. Das Objekt 10 der Birago-Kaserne trägt historische Spuren des KZ-Außenlagers Melk und wird an das Matuhausen Memorial als Lern- und Vermittlungsort zur Verfügung gestellt.

