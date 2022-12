Nach Insolvenz von Traditionsbetrieb Gradwohl: Zittern um die Jobs

Die Insolvenz des Melker Traditionsbetriebs Gradwohl mit 210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgt in der Bezirkshauptstadt für eine Schockwelle. Verbindlichkeiten von rund sechs Millionen Euro stehen Aktiva von fast zwei Millionen Euro gegenüber. Laut Kreditschutzverband von 1870 (KSV 1870) handelt es sich um die sechstgrößte Insolvenz in Niederösterreich in diesem Jahr. In der Stadt ist das Familienunternehmen der drittgrößte Arbeitgeber − hinter der Elektrofirma Gottwald und dem Landesklinikum Melk.

Wie ist die aktuelle Situation des Unternehmens ?

Laut Schuldnervertreter David Leisch bietet das Unternehmen seinen Gläubigern einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent an. Das betrifft sowohl Gläubiger als auch Steuern und Sozialversicherung. Betroffen sind 210 Mitarbeitende an vier Firmenstandorten − drei in Melk, einer in Wimpassing sowie 152 Gläubiger. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und erwirtschaftete zuletzt rund 20 Millionen Euro Umsatz. Im Rahmen der Covid19-Wirtschaftshilfen erhielt die Firma Gradwohl in den Jahren 2021 und 2022 laut Transparenzdatenbank rund 420.000 Euro. „Das Unternehmen wird fortgeführt und Gradwohl möchte und wird auch künftig ein zuverlässiger Arbeitgeber und Partner der Kunden sein“, betont Leisch gegenüber der NÖN.

Warum ist das Unternehmen in die Insolvenz geschlittert?

Die Ursachen der Schieflage basieren auf den hohen Verlusten durch die Teuerung im Bereich der Automotive-Produkte, den indirekten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Umsätze und Deckungsbeiträge sowie dem völlig unerwarteten und mittelfristigen Ausfall des Geschäftsführers aufgrund gesundheitlicher Gründe.

Wie soll es jetzt weitergehen?

Im Rahmen von Reorganisationsmaßnahmen ist laut Leisch geplant, verschiedene Teilbereiche des Unternehmens zu schließen. Hierbei handelt es sich um ein Projekt im Automotive-Bereich, im Rahmen dessen für ein Porsche-Modell Türverkleidungen produziert werden. „Diese Sparte bringt aufgrund der Teuerungen und eines ,beinharten‘ Vertrages mit dem Abnehmer seit Jahren Verluste. Diese haben maßgeblich zur Schieflage beigetragen“, erklärt Leisch.

Ebenso eingestellt wird das Projekt um den GLUX-Scheinwerfer. Dabei handelt es sich um einen Profi-Einsatz-Scheinwerfer, der hohe Kosten in der Entwicklung verursacht und sich als Ladenhüter zeigt.

Hohe Verluste erzeugt seit Jahren auch der älteste Teilbereich der Firma, der Metallbau. Nach Erfüllung und Lieferung der aktuellen Aufträge ist geplant, diesen Bereich ebenso zu schließen. Mittelfristig soll sich die Firma auf die Kernkompetenzen im Bereich Kunststoff, Druck und Displays konzentrieren.

Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten im Laufe des Sanierungsprozesses ihren Job verlieren?

Vorsichtige Schätzungen von Leisch gehen davon aus, dass von den Maßnahmen rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sind. Laut Unterlagen, die der NÖN vorliegen, sollen bis zu 40 Personen von Kündigungen betroffen sein. Laut eines Mitarbeiters gebe es zudem bereits Kündigungslisten. Das dementiert Leisch: „Es gibt keine Kündigungslisten, nur Überlegungen, welche Teilbereiche geschlossen werden könnten. Die Entscheidung darüber wird, basierend auf wirtschaftlichen Überlegungen, vom Masseverwalter gefällt.“ Alle 210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im November auch kein Gehalt und kein Weihnachtsgeld bekommen. Diese werden aus dem Insolvenzfonds bezahlt und sollen laut Arbeiterkammer-Bezirkschef Peter Reiter noch vor Weihnachten auf den Konten der Betroffenen sein. Für die Arbeiterkammer geht es jetzt darum, die Ansprüche der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer rasch und ordnungsgemäß festzustellen und diese beim Insolvenzgericht St. Pölten einzubringen.

Wie reagiert die Stadtgemeinde Melk auf die Entwicklung?

Bei der Stadt Melk will man dem Traditionsbetrieb in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen. In einem Gespräch zwischen Melks Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP) und dem Firmenchef des Unternehmens sprach dieser von einer geringen Anzahl von Dienstfreistellungen. „Als Gemeinde wollen wir prüfen, ob wir die Möglichkeit haben, einige Personen bei uns aufzufangen. Immerhin suchen wir immer wieder Leute in verschiedenen Positionen“, will Strobl die Menschen nicht im Regen stehen lassen.

Wie reagiert das Arbeitsmarktservice in Melk?

Beim AMS Melk sind aufgrund des Insolvenzantrages noch keine Personen vorgemerkt. Bis dato ist laut AMS-Bezirksstellenleiter Helmut Fischer auch noch keine Frühwarnmeldung beim AMS Melk eingegangen, dies kann aber vom Masseverwalter auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. „Bisher hat das Service für Unternehmen mit der Verantwortlichen der Firma Gradwohl laufenden Kontakt bezüglich offener Stellen und Fördermöglichkeiten gehabt.“

