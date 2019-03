Nach der Präsentation der 35 Baurechtsgründe entlang der Südspange von Stift Melk und Stadt gab es Kritik von SPÖ und FPÖ, aber auch aus der Bevölkerung. Zu teuer seien die Gründe mit einem jährlichen Zins von 4,50 Euro/m bei einer Laufzeit von 60 Jahren, zu ungewiss, was danach passiert, da das Stift keine Kaufoption einräumte. Zuletzt fanden sich zwar 30 Interessierte, seit der Präsentation Ende Jänner gab es aber noch keinen einzigen Pacht-Abschluss. Zu groß war der Wunsch nach einem anderen Baurechtsmodell.

Stift kündigt zweites Modell an

Ein Wunsch, dem das Stift nachkommt und in einem offenen Brief ein zweites Modell ankündigt. Bei diesem gilt eine Laufzeit von 99 Jahren. Der jährliche Zins verringert sich auf drei Euro/m und Jahr. Nach 99 Jahren geht das Grundstück in das Eigentum des Baurechtsnehmers. Zusätzlich gewährt die Stadt eine Förderung von zehn Prozent der Aufschließungskosten (maximal 2.178 Euro).

Insgesamt muss der künftige Pächter damit auf 99 Jahre bei einem Grundstück von 600 m 178.200 Euro (monatlich 150 Euro) bezahlen. Im ersten Modell war auf 60 Jahre eine Summe von 162.000 Euro fällig, ohne das Grundstück danach zu besitzen.

Ausschlaggebend für die Änderungen dürfte auch die geäußerte Kritik beim Infoevent gewesen sein. „Wir haben intern das Thema danach nochmals besprochen und nachgebessert“, erklärt VP-Stadtchef Patrick Strobl. Schenkt man den Aussagen einiger Umlandsbürgermeister Glauben, wäre der erste missglückte Versuch aber zu verhindern gewesen.

„Viele haben Strobl im Vorfeld gewarnt, mit diesem Vertrag nach außen zu gehen. Er wollte aber nicht auf uns Ältere hören“, gibt ein VP-Bürgermeister zu Protokoll. Aussagen, die Strobl verwundern: „Ich glaube, es ist schon der 1. April. Ich habe im Vorfeld mit niemandem gesprochen.“

SPÖ und FPÖ sehen ihre Kritik als Auslöser

Groß ist der Jubel über die Änderung bei SPÖ und FPÖ, die sich die neue Vereinbarung als Erfolg auf die Fahnen heften. „Ich finde erfreulich, dass nun doch ein Einlenken stattgefunden hat. Als FPÖ sehen wir uns bestätigt und es zeigt, wie wichtig kritische Oppositionsarbeit ist“, sagt FP-Gemeinderat Thomas Gruber. Kritik gibt es von ihm aber an Strobl: „Vieles hätte man sich erspart, hätte man schon früher auf ein Miteinander aller Fraktionen gesetzt.“

SP-Stadtrat Jürgen Eder freut sich, dass es ein Umdenken für die Melker Bürger gibt: „Unsere anhaltende Kritik hat Früchte getragen. Es zeigt, wie wichtig es ist, auf die Stimme des Volkes zu hören.“ Eder dankt aber auch dem Partner Stift Melk, der „auf die Wünsche der Bürger gehört hat“ und „umgesetzt hat, was die SPÖ gefordert hatte“. Einen Seitenhieb auf Strobl kann sich Eder ebenso wie sein FP-Kollege nicht verkneifen: „Ich bin selbst jung in die Politik gekommen. Es ist manchmal wichtig, sich Ratschläge von allen Seiten und gerade auch von älteren Personen anzuhören.“