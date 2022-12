Neues Leben für Altes Forstamt

Im Herbst 2019 kauften Radiologin Astrid Niedermayer und Herbert Schwaiger die ehemalige Bibliothek in der Babenbergerstraße. Der damalige Plan: Die oberen beiden Stockwerke sollten zukünftig für Wohnungen, das Erdgeschoss für Behandlungsräume genutzt werden. Die Umbauarbeiten sollten im Zuge der Realisierung des geplanten Boulevards erfolgen.

Da nach drei Jahren die Arbeiten beim Boulevard nach wie vor nicht gestartet sind, geht Schwaiger jetzt in die Offensive und stellt gegenüber der NÖN die künftigen Nutzungsmöglichkeiten des Gebäudes samt Umbauplänen vor. Die Umbauarbeiten sollen im Oktober des kommenden Jahres beginnen, bis September sind Teile des Objektes noch vermietet. „Ich habe das Konzept seit 30 Jahren im Kopf. Wenn man ein altes Haus kauft, muss man auch nachhaltig denken“, betont Schwaiger.

Ihm schwebt ein Ort der Begegnung vor, an dem Menschen mit unterschiedlichen Interessen verweilen und sich austauschen. So soll die generationenübergreifende Weitergabe von sozialen und kulturellen Werten sowie Praktiken, wie sie früher in Großfamilien stattfanden, im alten Eichamt die Grundlage für ein entspanntes Miteinander sein. „Aufführungen von sozialen Plastiken sollen ebenso ihren Platz finden wie Verhandlungen von Forschungsfragen zum Nachhaltigkeitsbegriff“, sagt Schwaiger.

Sein Wunsch ist, dass ein generationenübergreifendes miteinander Leben, Arbeiten und soziales Interagieren künftig im Eichamt Platz findet. Das Erdgeschoss soll dabei für verschiedene Veranstaltungen, aber auch Hilfestellungen zur Verfügung stehen, etwa für das gemeinsame Kochen, für Nachhilfe aber auch für Yogaübungen. Der Kreativität sind hierbei noch keine Grenzen gesetzt. Die oberen Bereiche, die aktuell als Wohnungen genutzt werden, sollen künftig als eine Art WG-Zimmer für Menschen verschiedener Generationen zur Verfügung stehen.

