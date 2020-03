Das überdimensionale Plastik-Stanitzerl vor den abgeklebten Auslagen verrät es schon: In die ehemalige Bipa-Filiale kommt neues Leben. Markus Madar hat sich eingemietet und plant, einen Eissalon aus den Räumlichkeiten zu machen.

Im April 2019 eröffnete er bereits eine Eisdiele am Rathausplatz. Diese soll nun in die Ex-Bipa verlegt werden. „Das Gebäude eignet sich gut für einen Eissalon. Eigentlich wollte ich noch in dieser Saison starten, aber die Baustelle wird doch größer, als gedacht“, verweist der Gastronom auf rund 220 Quadratmeter Fläche, die er adaptieren lassen möchte. Für die frei werdende Fläche schwebt Madar ebenso schon eine Idee vor. „Der Platz in der angrenzenden Weinbar ist begrenzt. Wenn der Eissalon wandert, wird die Bar auf rund 50 Quadratmeter erweitert“, informiert er.

Eröffnung im nächsten Jahr angesetzt

Nach den Sommermonaten sollen die Baumaschinen anrollen. Erst wird die Weinbar vergrößert, dann zieht das Gelato in die ehemalige Drogerie. „Zu Beginn der nächsten Saison wird alles fertig sein“, freut sich Madar auf das Ergebnis.