"Sehr geehrter Dr. Andreas Krauter!

Bereits vor längerer Zeit wurde eine Station im Landesklinikum geschlossen. Daher waren die Medienberichte in den letzten Wochen und Monaten bezüglich einer möglichen Einstellung der unfallchirurgischen Basisversorgung, ein Schock für die Melker Bevölkerung. Im Anschluss gab es Gespräche mit unserem Bürgermeister Patrick Strobl und man erfuhr über die Medien, dass bis Jänner auch die unfallchirurgische Basisversorgung gesichert sein soll.

Dies ist nur bedingt richtig, da die Rettungstransporte in der Region immer wieder verständigt werden, dass sie nicht zur unfallchirurgischen Erstversorgung ins Landesklinikum Melk kommen können, da kein Unfallchirurg im Dienst ist. Dieser Umstand und auch die Ausführungen im Regionalstrukturplan Gesundheit, in dem man von einem Abbau der Betten im Mostviertel spricht, haben in der Melker Bevölkerung Unsicherheit ausgelöst. Bei den letzten Melker Gesprächen wurde ganz deutlich, dass die Melkerinnen und Melker derzeit sehr verunsichert sind und wissen wollen, wie es mit unserem Landesklinikum weitergeht und welche Versorgung sichergestellt werden kann.

Ich bin mir sicher, dass Sie und die Verantwortlichen der NÖ Landeskliniken einen konkreten Plan verfolgen, wie die Gesundheitsversorgung in Melk, aber auch in ganz Niederösterreich, in Zukunft aussehen soll. Damit man den Melkerinnen und Melkern die Angst nehmen kann, ist eine ausführliche Information, wie es mit dem Landesklinikum weitergeht, sehr wichtig.

Deshalb möchte ich Sie recht herzlich zu einem Informationsgespräch im Rahmen der „Melker Gespräche - von Menschen, für Menschen“ einladen, damit die Melkerinnen und Melker diese wichtigen Informationen von ihnen erhalten.

Ich bitte Sie deshalb um einen Terminvorschlag für Dezember und

verbleibe mit freundlichen Grüßen

Jürgen Eder

Stadtrat für Soziales und Sport

Vorsitzender der Melker SozialdemokratInnen"