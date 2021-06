Er wird zur Eröffnung am 2. September auch selbst einen Vortrag halten, so die Veranstalter, die für die dreitägige Akademie-Veranstaltung u.a. den Philosophen Peter Sloterdijk, die Neurologin Rebecca Böhme und den Dirigenten Franz Welser-Möst ankündigen, sich ansonsten aber bedeckt halten: "Was Tino Sehgal in Melk vorhat, darüber gibt es keine genaueren Informationen als Ort und Zeit."