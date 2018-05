Nach der Lösung des Grundstücksstreits zwischen Stadtgemeinde Melk und dem Stift Melk steht der im Volksmund genannte „Kupferkanne“-Parkplatz, der sich zum Großteil im Stifts-Besitz befindet, abermals im Mittelpunkt von Diskussionen.

Wie die NÖN erfuhr, plant der Diskonter Lidl die Errichtung einer Filiale in der Stadt. Da die Lidl-Verantwortlichen ihre neue Filiale in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt errichten möchte, steht der aktuelle Parkplatz zur Disposition. Lidl-Unternehmenssprecher Christoph Buchgraber bestätigt das Interesse am Standort Melk:

„Die Stadt liegt sehr günstig und ist eine bekannte Tourismusgemeinde mit einem attraktiven Einzugsgebiet.“ Aktuell verfügt Lidl zwischen St. Pölten und Ybbs noch über keine Filiale. „Der Melker Standort ist für uns sehr interessant“, betont Buchgraber. Über den genauen Standort einer möglichen Filiale hält sich der Konzern derzeit aber noch bedeckt: „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch keine weiteren Informationen anbieten.“ Ziel des Interesses dürfte aber der „Kupferkanne-Parkplatz“ sein.

Aktuell besteht zwischen Stift Melk und der Stadtgemeinde betreffend den Parkplatz eine Pachtvereinbarung bis 2027. Wie bereits berichtet, wird vonseiten des Stiftes aber geprüft, ob die Einhebung der Parkgebühren überhaupt rechtens ist und ob der Pachtvertrag noch gültig ist. „Zur Klärung des Sachverhaltes rund um den Stadl-Platz und des diesbezüglichen Pachtvertrages gibt es weitere Gespräche zwischen Stift und Stadt“, erklärt Karl Edelhauser vom Stift Melk.

Einigung mit Lidl wäre auch im Sinne der Stadt

Zwar gibt die Stadt kein offizielles Statement zur Sachlage ab, allerdings ist aus dem Rathaus-Umfeld zu hören, dass eine Einigung mit Lidl auch im Sinne der Stadt wäre. Allerdings wünscht sich die Stadtgemeinde ein ganzheitliches Konzept am Areal samt Wohnungen sowie Parkhaus und verweist dabei auf ein neues Lidl-Konzept, welches aktuell in Wien zum Einsatz kommt.

Nachgefragt bei VP-Stadtchef Thomas Widrich, bestätigt dieser, dass im Zuge des Boulevards auch Gespräche mit Lidl geführt wurden: „Die Stadt würde sich einer Ansiedlung nicht verwehren, es braucht aber ein gutes Konzept.“ Für den Boulevard wünscht er sich allerdings einen anderen Typus an Lebensmittelhändler. Edelhauser betont, dass es derzeit nur eine allgemeine telefonische Anfrage seitens Lidl beim Stift als Grundeigentümer gibt: „In keiner Form gab es konkrete Gespräche. Von mir wurde auf noch offene andere diesbezügliche Gespräche mit der Stadtgemeinde verwiesen.“