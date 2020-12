NÖN: Pater Martin, fast 30 Jahre leiteten Sie die Kultur- und Tourismusabteilung des Stiftes Melk. Wie kam es dazu?

Pater Martin Rotheneder: Abt Burkhard hat sich damals gedacht, dass ich das Amt übernehmen könnte. Er kannte meine Liebe zur Kultur: Als Jugendlicher habe ich schon gerne Theater gespielt. Die Kultur war mir immer schon eine Herzensangelegenheit, der Tourismus ist es mit der Zeit ebenso geworden.

„Ich habe so viele unterschiedliche Leute kennengelernt. Menschen, die noch ehrlich staunen können.“ Pater Martin Rotheneder

Wenn es ein Event im Stift Melk gibt, sitzen Sie selbst gern imPublikum...

Rotheneder: Ich habe in den vergangenen 28 Jahren fast kein Event ausgelassen, das stimmt.

Wie hat sich das kulturelle Leben im Stift Melk entwickelt?

Rotheneder: Die Anzahl der Veranstaltungen ist unglaublich gestiegen. Ich bin ein Verfechter eines breiten kulturellen Spektrums, daher freut es mich, dass es auch Ausstellungen bei uns gibt. Vom Wachaulabor in der Nordbastei bis hin zu den Internationalen Barocktagen oder den Sommerkonzerten: Das Stift Melk ist nicht nur eine Schule, nicht nur ein Kloster, nicht nur ein touristisches Highlight, nicht nur ein Veranstaltungsraum – es ist all das unter einem Dach.

Corona hat aber dieses Jahr den Eventkalender im Stift geleert.

Rotheneder: So viele Veranstaltungen konnten nicht oder nur mit stark reduziertem Publikum stattfinden. Was mir besonders fehlt: Die Kommunikation und die Begegnung mit Menschen aus aller Welt, das betrifft nicht nur die Kultur, sondern auch den Tourismus. Wissen Sie, ich habe in dieser Funktion so viele unterschiedliche Leute kennengelernt. Menschen, die noch ehrlich staunen können, Leute, die alles haben – etwa den spanischen König. Ein ganz großes Erlebnis war der Besuch des Dalai Lama, diese Tage werde ich nie vergessen.

Wenn nicht gerade ein Virus die Welt zum Stillstand zwingt, besuchen im Jahr 550.000 Touristen das Benediktinerkloster. Wie „bändigt“ man diese Massen?

Rotheneder: Für mich war es immer ganz wichtig, die Räume des Stift Melks zu öffnen und die Schönheit zu teilen, und zwar mit möglichst vielen Menschen. Dass das gelungen ist, ist aber natürlich nicht alleine mein Verdienst. Es mussten immer wieder Bereiche erschlossen, sowie auch erhalten und saniert werden.

Warum haben Sie sich entschieden, die Abteilungsleitung mit dem Jahreswechsel abzugeben?

Rotheneder: Ich habe schon länger überlegt. In diesem Job bin ich ein Methusalem, in der touristischen Szene arbeiten heutzutage ausschließlich junge Leute. Ich bin jetzt 70 Jahre alt und bin froh, diese Funktion an einen Mitbruder, Pater Ludwig Wenzel, weitergeben zu können.

Sie leiten weiterhin den Stiftspark. Was schwebt Ihnen vor?

Rotheneder: Nächstes Jahr wollen wir hier neue Akzente setzen. Die Natur zeigt uns das Werden und das Vergehen – und auch das Loslassen. Mit 70 Jahren ist es jetzt für mich Zeit, etwas loszulassen.