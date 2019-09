Vor 75 Jahren, am 27. August 1944, führte die nationalsozialistische SS in Pexonne, einem kleinen Dorf im französischen Lothringen, nach dem sonntäglichen Kirchgang eine Razzia durch. Sie verhaftete 112 Männer im Alter zwischen 16 und 50 Jahren wegen des bloßen Verdachts der Unterstützung der französischen Widerstandsbewegung.

43 der Männer wurden schließlich am 21. September nach Melk überstellt, wo sie zur Zwangsarbeit in der Stollenanlage in Roggendorf eingesetzt wurden. Nur vier davon überlebten.

In Pexonne wird Jahr für Jahr der dramatischen Ereignisse gedacht, bereits kurz nach Kriegsende wurde eine erste Gedenktafel mit den Namen der Todesopfer und den Todesorten installiert. Dort findet sich auch Melk, wo diese traurige Geschichte bislang nahezu unbekannt war. Ein erster Kontakt kam erst vergangenen Mai im Zuge der Gedenkwanderung von Melk nach Roggendorf zustande, an der auch Guillaume Maisse, Präsident des Gedenkvereins in Pexonne, teilnahm.

„Guillaume hat mich nach der Wanderung zur 75. Gedenkfeier nach Pexonne eingeladen und ich fand das eine sehr gute Möglichkeit, unsere Verbundenheit mit der Bevölkerung von Pexonne zu zeigen“, erzählt der wissenschaftliche Leiter des Zeithistorischen Zentrums Christian Rabl, mit dem erstmals ein Vertreter des Melker Gedenkvereins „MERKwürdig“ an den Feiern in Pexonne teilnahm. Das Ziel ist eine künftige Freundschaft zwischen den beiden Orten.