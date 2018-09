Der Melker Stadtsaal ist Veranstaltungsort für Bälle, Theateraufführungen oder Infoveranstaltungen. Der historische Bau ist aber in die Jahre gekommen. Eine Renovierung würde mehr als 1,2 Millionen Euro verschlingen. Eine Sanierung ist aufgrund der aktuellen finanziellen Lage der Stadt aber ausgeschlossen.

Daher möchte der zuständige Grünen-Stadtrat Emmerich Weiderbauer die Location zumindest ins Bewusstsein der Melker rufen. Auch kleine Verschönerungsarbeiten sollen durchgeführt werden. „Wir haben mit VP-Vize-Bürgermeister Kaufmann vereinbart, dass er prüft, welche Arbeiten der Wirtschaftshof durchführen kann“, denkt Weiderbauer etwa an einen neuen Anstrich der Wände.

„Die Grundvoraussetzungen sind gegeben und ein Investor könnte aus dem Schatz etwas herausholen.“Wolfgang Kaufmann, VP-Vizebürgermeister

VP-Vize-Bürgermeister Wolfgang Kaufmann wartet indes auf ein Konzept von Weiderbauer: „Er ist für den Stadtsaal zuständig. Wir müssen uns entscheiden, was wir mit dem Saal machen wollen.“ Kaufmann stellt auch eine Verpachtung oder Übertragung an einen privaten Investor in den Raum. „Die Grundvoraussetzungen sind gegeben und ein Investor könnte aus dem Schatz etwas herausholen“, glaubt Kaufmann. Für die Stadt ist eine kräftige Investitionen indes kein Thema, wie der Vize-Bürgermeister betont.

Im Zuge einer möglichen Renovierung muss aber auch die Zukunft des Stadtmuseums geklärt werden. „Die Frage ist, ob es an dieser Stelle sein muss oder auch woanders gut aufgehoben wäre“, spricht Kaufmann zuletzt angestellte Überlegungen an, das Museum künftig im geplanten „Boulevard“ unterzubringen.