Publikationen zu Alt-Abt Burkhard: Das Vermächtnis des alten Raben

Eine Leitfigur, ein Vermittler, Mentor und Ratgeber. All dies sind Beschreibungen, die oft fallen, wenn man nach Alt-Abt Burkhard Ellegast fragt. Am 31. Jänner 2022 verstarb der gebürtige Melker im 91. Lebensjahr. Von 1975 bis 2001 stand er dem Stift Melk vor.

Alt-Abt Burkhard Ellegast verstarb am 31. Jänner 2022. Foto: Archiv

Dass er zudem ein guter Mittelstürmer am Fußballplatz war oder gerne auf Reisen ging, ist weniger bekannt. Oder was er unter seinen geistlichen Gewändern transportierte, als zwei Staatsmänner zu Besuch im Stift Melk waren. „Abt Burkhard empfing mich und Horst Köhler, er führte uns durchs Stift“, erinnert sich Heinz Fischer, ehemaliger Bundespräsident. An einer Balustrade des Benediktinerklosters angekommen, fragte der Geistliche die Politiker, ob sie denn etwas trinken wollen. „Wasser und Gläser wurden gebracht. Abt Burkhard griff schließlich unter seine Soutane und zog zwei Flaschen Wein und einen Korkenzieher hervor. Jahre später sagte Köhler noch zu mir, was das denn für ein bemerkenswerter Geistlicher gewesen ist.“

Wie groß das Vermächtnis des alten Raben – Ellegast bediente sich bei der Wahl von Spitznamen gerne der Vogelwelt, verfasste 2010 auch sein autobiografisches Buch „Der Weg des Raben“ – ist, zeigte sich am vergangenen Sonntag im Stift Melk. Nach der Sonntagsvesper in der Kirche folgte die Präsentation zweier Publikationen, des Sammelbands „Was ich von Abt Burkhard gelernt habe“ sowie des Sonderbands der Melker Mitteilungen „In memoriam Abt Burkhard Ellegast“, im Kolomanisaal. Einige Autorinnen und Autoren lasen am Podium ihre Texte vor. Es war ein gemeinsames Erinnern, ein Abschiednehmen. Sein Lebensmotto „Mach‘ es anders“ sowie seine besondere Beziehung zu Bestsellerautor Paulo Coelho waren genauso Thema wie sein Einsatz für die große Renovierung im Stift Melk.

Was hätte Abt Burkhard Ellegast wohl gesagt?

Was Abt Burkhard wohl dazu gesagt hätte, wenn er an diesem Abend bei der Tür hereingekommen wäre, fragte Moderatorin Doris Bracher. Hannes Steiner, Herausgeber des Buches, antwortete: „Dass wir uns viel zu viel angetan haben. Er hätte es mit einem Lächeln gesagt.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.