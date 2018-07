Nach der anhaltenden Kritik an der Durchführung des Gruppe B - Rallyelegenden-Events fand vergangenen Donnerstag eine Besprechung mit allen Einsatzorganisationen, den zuständigen Stellen des Landes Niederösterreich, der Wirtschaftskammer, dem Melker Zunftzeichen sowie Vertretern aller Fraktionen statt. Die Diskussion drehte sich dabei um die Themen Sicherheit, Informationspolitik und die Meinung der Wirtschaft.

Überrascht zeigte sich VP-Vize-Bürgermeister Wolfgang Kaufmann dabei, dass es im Bereich Sicherheit nur kleine Verbesserungsvorschläge gegeben hat. „Erinnere ich mich an manche Meinungen aus der Bevölkerung und die Diskussion auf Facebook, ist es für mich erstaunlich“, betont Kaufmann.

Weiderbauer: "Habe geglaubt, ich bin im falschen Film"

Eine Feststellung, die auch Grünen-Stadtrat Weiderbauer verwundert: „Ich habe geglaubt, ich bin im falschen Film, als ich das hörte. Wenn mir wer erklärt, dass beim Unfall auf der Abt-Karl Straße keine Gefahr bestand, kann ich mich nur wundern.“

Angesprochen auf die massiven Geschwindigkeitsübertretungen im Rahmen der Veranstaltung, stellt Kaufmann klar, dass es sich zwar nicht nur um Rallyefahrer gehandelt hat, aber: „Der Veranstalter muss in diesem Bereich natürlich auf die Fahrer einwirken.“

„Ich brauche keine Rallye, wo mit 100 km/h durch die Stadt gefahren wird. Ich bin aber auch kein Rallye-Fan.“ Wolfgang Kaufmann, ÖVP

Massive Kritik vonseiten der Bevölkerung gab es auch wegen mangelnder Informationspolitik über etwaige Sperren. Hier nimmt Kaufmann den Rallye-Veranstalter in die Pflicht: „In diesem Bereich ist massiver Handlungsbedarf gegeben. Die Menschen müssen persönlich angeschrieben werden.“ Als Vorzeigebeispiel nennt Kaufmann das Vorgehen in „Gut am Steg“ in Spitz: „Dort wurde mit den Anrainern persönlich gesprochen.“

VP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann will die Angelegenheit nochmals mit allen Fraktionen besprechen. | Stadt Melk/ Gleiß

Positive Rückmeldungen gibt es von den Wirtschaftsbetrieben zum Rallye-Wochenende. Die Region war ausgebucht. „Natürlich ist es aber schwer zu überprüfen, ob dies auch ohne Rallye der Fall gewesen wäre“, merkt Kaufmann an.

Ob es tatsächlich eine Fortsetzung der Rallye in Melk geben wird, steht aber weiterhin in den Sternen. So ist der Grundtenor aus der Politik und auch aus der Wirtschaft, das Rallye-Event in die Vorsaison zu verlegen. Dabei dürfte es aber laut Rallye-Veranstaltern keinen freien Termin geben. „Wir werden das in den politischen Gremien besprechen. Es gibt nicht nur Gegner der Rallye“, will sich VP-Bürgermeister Patrick Strobl über eine Zukunft des Events nicht festlegen.

Klar positioniert hat sich hingegen die Junge Volkspartei, die auf Facebook sogar eine Werbung für den Fortbestand der Rallye in Auftrag gab. Aber auch in der ÖVP gibt es nicht nur Befürworter. Kaufmann stellt klar: „Ich brauche keine Rallye, wo man mit 100 km/h durch die Stadt fährt und es ist nicht nötig, dies in der Hauptsaison durchzuführen.“

Aussagen, die Wasser auf die Mühlen der Melker Grünen sind. „Wir müssen uns für die Bevölkerung einsetzen, die das nicht möchte. Wir werden alles unternehmen, dass es keine Rallye in der Altstadt gibt“, betont Weiderbauer.