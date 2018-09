In der Debatte um die Lustbarkeitsabgabe zwischen Stadt und Stift fiel immer wieder, dass dadurch die Restaurierung des Klosters auf der Kippe stehe. Zwar soll laut NÖN-Informationen eine Einigung kurz bevorstehen – doch wie steht es wirklich um die „Baustelle Stift Melk“?

Forschung und Wissenschaft sind nach wie vor Teil des Alltags im Kloster. Die Arbeitszimmer der Mitarbeiter sind seit Jahren ein „Dauerprovisorium“. | Schweiger

„Wir mussten aus budgetären Gründen alle größeren Sanierungsprojekte, die für 2019 geplant waren, verschieben“, erklärt Wirtschaftsdirektor Karl Edelhauser. Er nahm die NÖN mit hinter die „Stifts-Kulissen“ und zeigte bei einem Rundgang, wo der größte Handlungsbedarf im Benediktinerkloster besteht.

Und der beginnt schon an der Spitze des barocken Gebäudes, nämlich an der Kuppel und Teilen des Daches. „Die Kupferblechschindeln haben unzählige Risse und die Hefter, mit denen sie fixiert sind, werden lose. Da der Holzunterbau ebenso marode ist, wölbt sich das ganze Konstrukt“, informiert Edelhauser. Aufgrund der Lage des Klosters auf dem Stiftsberg setzt der Wind dem Dach und auch der Fassade permanent zu.

„Zwei bis drei Jahre können wir das noch hinauszögern, aber dann muss die Kupferblechabdeckung erneuert werden“, gibt der Wirtschaftsdirektor zu bedenken. Geschätzter Kostenpunkt: etwa eine Dreiviertelmillion. Die Finanzierung solcher Arbeiten erfolgt im Regelfall aus Eigenmitteln des Klosters und mit diversen Förderungen, etwa vom Denkmalschutz.

Die Bibliothek ist eines der größten Sorgenkinder im Stift Melk. Dieses Jahr krachte eine barocke Volute von der Wand. Das größte Problem der Bibliothek ist das Raumklima: Feuchtigkeit, Witterung und die vielen Touristen setzen ihr zu. | Schweiger

An den Touristenscharen vorbei geht es durch das Kloster. Die barocken Räumlichkeiten begeistern, der Ausblick von der Altane aus besticht – wer aber genauer hinsieht, bemerkt Risse und Verwitterungen an der Fassade. Und auf den Boden sollten Besucher ebenso achten: Die Fugen zwischen den Bodenplatten werden durch Wind und Wetter zu immer größeren Spalten. „Dieses Projekt schieben wir auch schon lange vor uns her“, informiert Edelhauser beim Rundgang.

Barock-Verzierung stürzte von der Wand

Die Stiftsbibliothek ist ein ebenso großes Sorgenkind des Klosters. Das Raumklima stellt die Verantwortlichen dort vor Herausforderungen: Eine barocke Holz-Verzierung krachte dieses Jahr schon von der Wand. Die Altane und auch die Bibliothek sind Teil des touristischen Rundgangs durch das Stift. Ist eine Sanierung neben Touristenverkehr überhaupt möglich?

Eine Frage, die Edelhauser nicht zu 100 Prozent beantworten kann: „Schwer zu sagen. Es kann sein, dass eine Sperre nicht vermeidbar ist.“ Schließlich können manche Außenarbeiten auch nur bei Schönwetter erledigt werden. „Wir sprechen bei unseren Projekten nicht von der fünften Vergoldung, sondern von Arbeiten zur Erhaltung der Bausubstanz“, möchte Edelhauser gegenüberder NÖN betonen.

Durch die Witterung brechen immer wieder Stücke der Bodenplatten der Altane herunter, daher vergrößern sich die Fugen. | Schweiger

Fernab des Touristenpfades in den Arbeitszimmern der Mitarbeiter zeigt sich: Auch hier gibt es Sanierungsbedarf. An Tischen und Kästen schlängeln sich Kabel und Leitungen vorbei, die alten Fenster dichten nicht mehr gut ab. Außerdem platzen das Archiv und die Bibliothek aus allen Nähten. „Das Stift Melk ist kein Museum. Es ist ein aktives Kloster, in dem geforscht und gesammelt wird. Das darf man nicht vergessen“, merkt der Wirtschaftsdirektor an. Es geht zurück zum Stiftseingang, vorbei an vergoldeten Figuren und barocken Stuckdecken – mit Rissen und Abschürfungen. „Es ist eben nicht alles nur Glanz und Gloria.“