Premiere im Melker Stadtsaal für den Melker Singverein. Nach wochenlangen Probearbeiten konnte das Theaterensemble unter der Leitung von Doris Maierhofer mit „Schiff Ahoi“ das Publikum begeistern.

Dabei hatte das Kreuzfahrtschiff „The Old Green Elizabeth“ auf dem sich das Stück abspielte, einiges zu bieten. Kurz vor der Reise erfährt Kapitän Zuckelmeier, dass ausgerechnet sein Schiff verkauft wurde. Als wäre das alles nicht schon schlimm genug, befindet sich auch der neue Eigentümer mit an Board. Aber auch für einige Gäste wird der vermeintliche Traumurlaub zum wahren Albtraum. Die Mischung aus Liebe und Geiz mit leidenschaftlichen Schauspielern erfüllte den gesamten Stadtsaal in Gelächter.

Tipp: Unbedingt anschauen!