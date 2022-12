Skiarena Jauerling: Saisonstart mit Optimismus

Werbung

Das lange Warten hat ein Ende: Am 16. Dezember startet der Jauerling in die neue Wintersportsaison. Jauerling-Geschäftsführer Michael Reichl blickt zwar mit „viel Optimismus“ in die neue Saison, weiß aber, dass die aktuellen Preissteigerungen für viele Familien eine große Herausforderung darstellen. Am Jauerling war man bemüht, die Tarife nur geringfügig anzupassen. Eine Tageskarte ab 9 Uhr ist etwa für 23 Euro erhältlich, eine Abendkarte für den Flutlichtbetrieb 19,50 Euro. „Zufriedene Gäste und glückliche Kinder liegen uns besonders am Herzen. Der Jauerling bietet den preisgünstigsten Skitarif in Niederösterreich“, betont Reichl. Der Zugang zum Kinderland Jauliland ist mit fünf Euro möglich. Neben dem Online-Erwerb der Skitickets ist in diesem Jahr auch neu, dass online ebenso Skikurse der Skischule Jauerling gebucht werden können.

Das Thema Energieverbrauch ist gerade am Jauerling mit dem Flutlichtskifahren großes Thema. Ein Konzept für Energiesparmaßnahmen soll beitragen, dass der bisherige Gesamtstrombedarf von nur 7,8 Kilowattstunden pro Skifahrer weiter gesenkt wird. „Wir bieten weiterhin viermal pro Woche Skifahren am Abend. Unser Strom kommt ausschließlich aus erneuerbaren Energien“, verspricht Reichl. Neu in diesem Jahr ist der Hüttenwirt. Mit dem Gastro-Profi und Haubenkoch Patrick Fürst soll neuer kulinarischer Schwung in Skihütte und S-bar einziehen.

