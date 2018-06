Radfahren verlernt man nie – das besagt zumindest ein altes Sprichwort. Etwa 20 Frauen bestätigten das jetzt in Melk: Dass sie zuletzt auf einem Drahtesel saßen, lag für viele der Flüchtlinge nämlich schon Jahre zurück. Denn in ihren Heimatländern ist ein eigenes Fahrrad keineswegs eine Selbstverständlichkeit. In Teilen Afghanistans etwa ist es Frauen sogar verboten, eines zu besitzen. Im Zuge der Konversationscafés in der Bezirkshauptstadt äußerten die Frauen den Wunsch, Radfahren zu lernen.

„Für uns ist das keine große Sache, doch für viele war es eine Herzensangelegenheit“, erinnert sich Doris Schlatzer an die Gespräche zurück. Gemeinsam mit der Radlobby organisierte sie kurzerhand Fahrradstunden. Bevor es auf zwei Rädern durch die Straßen von Melk ging, galt es für die angehenden Radfahrerinnen die Theorie zu meistern. „Verkehrsregeln und Wartungsarbeiten gehören zu einem Fahrradkurs natürlich dazu“, erzählt Christian Höller, Sprecher der Radlobby. Theorie und Praxis sitzen nun, an den nächsten gemeinsamen Ausfahrten wird schon gefeilt.

Mobilität, Freiheit, Selbstständigkeit, Integration – für Höller steckt hinter den Fahrradstunden viel mehr als nur Lerneinheiten. „Wir sprechen im Kurs Deutsch, man lernt sich besser kennen und hat auch noch Spaß“, strahlt Höller.

Wer übrigens ein Damenrad, egal welche Größe, zu vergeben hat, kann es der Radlobby für die Fahrradstunden spenden. Höller ist entweder via Mail an melk@radlobby.at oder unter 06767441877 telefonisch erreichbar.