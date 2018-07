Nach einem jahrelangen Prozess verlor die Stadtgemeinde das Verfahren gegen den ehemaligen Bauamtsdirektor Gerhard Golznig. Wie von der NÖN in der Vorwoche berichtet, hat das Oberlandesgericht Wien die Berufung der Stadt abgelehnt.

Nach Rücksprache mit dem Rechtsanwalt der Stadtgemeinde Gerhard Taufner gab VP-Bürgermeister Patrick Strobl nun bekannt, dass in der Angelegenheit keine weiteren Instanzen angestrebt werden und der Fall damit beendet ist. „Die weitere offene Rechtsangelegenheit bleibt von meiner Entscheidung unangetastet“, betont Strobl und spricht dabei das zweite, noch offene Verfahren an, in dem es um die Entlassung von Golznig geht. In dieser Causa soll es Gespräche zwischen den Anwälten geben, um eine außergerichtliche Einigung zu finden.

In der Zwischenzeit schlägt der Fall aber auch politisch hohe Wellen. Während nahestehende Sympathisanten der SPÖ auf Facebook unverhohlen den Rücktritt von VP-Vize Wolfgang Kaufmann verlangen, will die SPÖ wissen, wie der offene Beitrag von rund 400.000 Euro bezahlt werden soll.

Nachgefragt bei VP-Finanzstadtrat Nikolaus Weinwurm will dieser die in der NÖN genannte Summe nicht bestätigen, allerdings handele es sich laut ihm um einen sechsstelligen Betrag: „Ich bitte um Verständnis, dass ich dazu aktuell nichts sagen kann. Es steht noch nicht fest, was uns die Sache kostet.“ Spätestens in der September-Gemeinderatssitzung wird die Summe den Gemeinderäten mitgeteilt und weiter über den Fall beraten.