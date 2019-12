Mit seinem offenen Brief an Kliniken-Regionalmanager Günther Krauter sorgte Jürgen Eder (SPÖ) in der Bevölkerung für Aufsehen. Wie von der NÖN berichtet, ging es im Brief um die Entwicklungen im Spital und die Situation bei der unfallchirurgischen Erstversorgung.

Anlassfall für Eder war, dass es trotz anderslautender Beteuerung nach wie vor Fälle gebe, in denen es in Melk zu keiner unfallchirurgischen Erstversorgung komme. Eder wollte dabei Krauter zu einem Gespräch im Rahmen der „Melker Gespräche“ einladen, um die Sorgen der Bevölkerung zu entkräften.

Stadt Melk/ Gleiß SP-Stadtrat Jürgen Eder fordert eine Gesprächsrunde.

Krauter verwies aber in seiner Antwort darauf, dass die Situation bereits in einem Gespräch mit VP-Stadtchef Patrick Strobl kommuniziert wurde und es in Melk weiterhin eine Basisversorgung geben werde. Zudem halte er nichts davon, Menschen zu verunsichern.

Für Eder ist die Reaktion eine Enttäuschung: „Es ist schade, dass er sich keine Zeit für die Melker Bürger nimmt. Es ist zwar nett, wenn er mit Strobl redet, eine Verbesserung bringt das aber nicht.“

Gestört haben Eder auch Aussagen, dass er die Bevölkerung verunsichern möchte. Denn genau das Gegenteil sei der Fall: „Ich will der Bevölkerung die Verunsicherung nehmen. Deshalb hab ich ihn eingeladen.“

Gleiß Grünen-Stadtrat Emmerich Weiderbauer verlangt Kliniken-Holding Gespräche ab.

Unterstützung erhält Eder auch vonseiten des Gesundheits-Stadtrats Emmerich Weiderbauer (Grünen). „Als Stadt zahlen wir 300.000 Euro pro Jahr für das Krankenhaus und wir haben ein Recht darauf, zu wissen, wie es weitergeht“, ärgert sich Weiderbauer. Auch er spüre die Verunsicherung in der Bevölkerung und beim Personal: „Die Holding ist leider nicht imstande, uns entsprechende Infos zu geben. Die Gesundheitsagentur des Landes ist leider etwas abgehoben und niemand will mit uns sprechen.“

Weiderbauer wünscht sich einen Runden Tisch mit Vertretern des Melker Spitals und der Holding sowie mit VP-Stadtchef Patrick Strobl. „Ich poche hier auf das Miteinander. Man soll alle einbinden, damit wir der Bevölkerung die Infos geben können“, sagt Weiderbauer.