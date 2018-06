Es war im Jahr 2016, als das Landesklinikum Melk die Schließung der Bettenstation 3 und die Reduktion um 30 Betten bekannt gab. Als sich die Stadtgemeinde Anfang des Jahres 2018 mit einem Mediziner bezüglich des Ärztezentrums einig war, signalisierte die Landeskliniken-Holding plötzlich Eigenbedarf.

Wie die NÖN damals in Erfahrung brachte, soll in die Räumlichkeiten künftig eine Akut-Geriatrie angesiedelt werden. Bei der Holding gab man bekannt, dass Details zur Zukunft der Station erst Ende Juni nach Abschluss des Kliniken-Dialogs in Abstimmung mit dem „Regionalstrukturplan-Gesundheit“ präsentiert werden sollen.

Jährlich rund 9.000 stationäre Aufenthalte

Im Rahmen dieses Dialoges besuchte VP-Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf das Melker Klinikum, um über die aktuellen Entwicklungen zu informieren. „Das Klinikum Melk ist mit seinen vier Abteilungen die wichtigste regionale Gesundheitseinrichtung“, betont Pernkopf.

Insgesamt verzeichnet das Landesklinikum jährlich rund 56.000 ambulante Frequenzen sowie 9.000 stationäre Aufenthalte. Dabei werden auch rund 115 Tonnen Lebensmittel pro Jahr verbraucht. Daneben ist das Spital seit vier Jahren auch Lehrkrankenhaus der Medizinischen Universitäten Wien und Graz.

Abschluss des Dialogs erst im zweiten Halbjahr

Nachgefragt betreffend einer Entscheidung über die Zukunft der leeren Station im Rahmen des in Melk stattgefundenen Kliniken-Dialogs, verweist die Pressekoordinatorin des LKH Melk, Christa Pehn, auf einen laufenden Dialog. „Zu einem Abschluss wird es im zweiten Halbjahr kommen. Zu diesem Zeitpunkt werden die Beauftragungen auch vonseiten des Trägers kommunziert“, erklärt Pehn.