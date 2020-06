Eine 37-jährige Ungarin hantierte vergangenen Freitag mit einem rund 25 Zentimeter langen Schraubenzieher an einem Bewegungsmelder in der öffentlichen Toilette des Melker Tourismusbüros.

Als eine Mitarbeiterin sie auf ihre Handlung ansprach, reagierte die Ungarin aggressiv und begann zu Schreien. Mit wirrem Blick verwendete sie den Schraubenzieher, um eine drohende Handlung gegenüber der Mitarbeiterin zu setzen. Diese flüchtete und gab ihrer Kollegin die Anweisung, die Türe zu versperren.

Die Beschuldigte versuchte daraufhin, in das Büro zu gelangen, und drohte mit den Worten „Du musst sterben, du bist tot“. Anschließend flüchtete die Ungarin, konnte aber wenig später von einer Streife der Polizei Melk gefasst werden.

Die Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert. Die 37-Jährige wurde bereits vor etwa einem Monat in Österreich auffällig. Damals wurde sie in die Psychiatrie eingewiesen, allerdings nach zwei Tagen wieder freigelassen.