Stadtpark und „c:me“ als Drogen-Testplatz?

Immer wieder berichteten in den vergangenen Monaten NÖN-Leserinnen und -Leser von vereinzelten Vorfällen mit Drogen im Melker Stadtpark. Die Gemeinde reagierte und verkündete Anfang Februar, dass ab dem kommenden Schuljahr 2023/24 in der Kulturregion Melk (Melk, Emmersdorf, Loosdorf, Dunkelsteinerwald, Schollach und Schönbühel-Aggsbach) auf mobile Jugendarbeit gesetzt wird.

Im Rahmen des jüngsten Bildungsberichtes von Stadträtin Beatrix Leeb (ÖVP) kam die Thematik jetzt aber abermals aufs Tapet. „Das Jugendzentrum macht uns derzeit etwas Kopfzerbrechen, weil viele Jugendliche aus anderen Gemeinden versuchen, es als Testplatz für Drogen zu verwenden“, erzählt Leeb im Rahmen der vergangenen Gemeinderatssitzung. Die dort tätigen Sozialarbeiter haben auf die Situation bereits ein intensives Auge geworfen, Leeb erhofft sich durch die mobile Jugendarbeit eine langfristige Verbesserung.

Von einem Gefühl, dass aktuell in der Stadt im „öffentlichen Raum“ mehr konsumiert wird, spricht SPÖ-Gemeinderat John Haas: „Das Thema beschäftigt mich. Es wird wesentlich mehr konsumiert, auch im Stadtpark. Als SPÖ wollen wir dazu mehr Elternarbeit anbieten.“

„Handelt sich meist um auswärtige Jugendliche“

Beim Konsum handelt es sich dabei laut übereinstimmenden Aussagen großteils um Marihuana. Angesprochen auf die Situation im Stadtpark, kennt ÖVP-Stadtchef Patrick Strobl die Situation: „Wir wissen vom Problem. Dabei handelt es sich meist um auswärtige Jugendliche, die nach der Schule auf ihren Zug warten.“ Für Strobl sei es daher sehr wichtig, dass diese Jugendlichen künftig von einem mobilen Team betreut werden. „Wir haben aber auch schon mit der Polizei gesprochen und es gibt regelmäßig Kontrollen“, sagt Strobl.

Im Zusammenhang mit der Problematik hat es aber auch bereits Gespräche mit allen Schulen und den Direktoren gegeben. In der Neuen Mittelschule Melk wir die Thematik präventiv im Biologie-Unterricht und in „Sozialem Lernen“ thematisiert. In höheren Klassen sprechen die Klassenvorstände zudem die Thematik an. „Unsere Beratungslehrerin und unsere Schulsozialarbeiterin von XPoint gehen in die Klassen und arbeiten in Form von Workshops mit den einzelnen Klassen. Außerdem können unsere Schülerinnen und Schüler Einzelgespräche mit den beiden nutzen, um ihre Sorgen, Fragen und Probleme zu besprechen“, erklärt NMS-Direktorin Ingeborg Lechner. Einige Lehrkräfte haben zudem einen Workshop über die Kriminalpolizei organisiert, die in regelmäßigen Abstände in der Schule stattfinden.

Ähnlich ist die Situation im Melker Stiftsgymnasium. Im Rahmen des Unterrichts wird in verschiedenen Fächern auf Suchtprävention und Beratung gesetzt. Daneben stehen den Schülern zwei Schulseelsorgerinnen zur Seite, die individuell beraten, aber auch mit Klassen zu verschiedenen Themen arbeiten. „Wird bei einem Jugendlichen ein Suchtproblem vermutet, wird der Kontakt zu Beratungs- und Therapieangeboten hergestellt – etwa zur Suchtberatung der Caritas im Stadtgraben in Melk“, erklärt Direktor Johannes Eichhorn. gegenüber der NÖN. Mitte Februar fanden zudem auch die „Tage der psychischen Gesundheit“ statt. Dabei wurden nicht nur Themen wie Sucht und Mobbing behandelt, sondern auch Beratungsangebote vorgestellt.

Bezirkspolizeichef Thomas Heinreichsberger ist wichtig zu betonen, dass es keine einschlägige Szene gibt. Eine außergewöhnliche Drogenproblematik sei weder im Jugendzentrum noch im Stadtpark bekannt.

Allerding ist die Akzeptanz und der Konsum von Suchtgift unter Jugendlichen im gesamten Bezirk Melk im Steigen. „Der Stadtpark als auch der Bahnhofsbereich werden regelmäßig im Zuge des Streifendienstes sowohl durch uniformierte als auch durch zivile Kräfte überwacht“, sagt Heinreichsberger.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.