Stadtrat Linsberger geht in Politpension: Wer hat an der Uhr gedreht?

Es galt als eines seiner Markenzeichen: Vor jeder Gemeinderatssitzung im Sitzungssaal des Rathauses stellte Stadtrat Anton Linsberger die Uhr aus dem Jahr um 1860 ein. „Ich habe sie 20 Jahre aufgezogen, davor restauriert. Jetzt wird sie wieder stehen“, schmunzelt Linsberger, der seinen Rücktritt als Stadtrat verkündete. Linsberger war seit 2000 im Gemeinderat, seit 2005 Stadtrat und zuletzt für die Agenden Wachaubad und Eislaufplatz zuständig. „Ich war schon 1987 im Pfarrgemeinderat und ich habe bei beiden Tätigkeiten immer das Zusammensitzen und die Gemeinschaft genossen“, blickt Linsberger zurück. Hatte früher noch der Gemeindediener die Sitzungseinladungen ausgetragen, geht mittlerweile alles elektronisch. Die Veränderung der Zeit merkte man laut Linsberger aber, als er als Stadtrat für die Kläranlage zuständig war: „Die Anlage musste immer nachgerüstet werden, da mit der Zeit immer mehr Kunststofffasern in den Kanal gelangt sind“, erzählt Linsberger, der als spannendsten Abschnitt die Zeit um den Löwenpark-Bau und die Hauptplatzsanierung sieht. Beim Hauptplatz legte Linsberger beim Abschleifen der Pflaster dann gar selbst Hand an. Keine Ausnahme: So stammt der Löwe am Hauptplatz, der mittlerweile auch die Briefköpfe der Stadtgemeinde ziert, aus Linsbergers Händen. Auch beim Wachaubad half er immer wieder, etwa beim Beckenausbau, mit seinem handwerklichen Geschick aus.

Linsbergers Nachfolger als Gemeinderat wird Gastronom René Reinmüller. Wer Stadtrat wird, entscheidet sich noch in dieser Woche.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.