Ein brisantes Papier wurde der NÖN-Redaktion übermittelt. Der Inhalt mit dem Titel „Konsultierungspaket“: notwendige Einsparungen der Stadtgemeinde Melk, um den finanziellen Bankrott und den Status als „Sanierungsgemeinde“ abzuwenden.

Erstellt hat das Schreiben VP-Stadtchef Patrick Strobl, der es eigentlich vorab in verschiedenen Arbeitskreisen diskutieren und sich dabei auch die Zusicherung aller anderen Parteien holen wollte. Bereits vor der ersten Sitzung gelangte das Papier jetzt an die NÖN.

Strobl: „Melk muss auch in Zukunft liquide bleiben"

Diese bat Strobl vorab, zu den Einsparungen Stellung zu nehmen. Auf die einzelnen Punkte ging er dabei nicht ein, verwies aber darauf, dass derzeit noch „nichts fix ist“, es aber seine Pflicht sei, die Stadt durch diese turbulenten Zeiten“ zu führen: „Melk muss auch in Zukunft liquide bleiben.“ Das Paket umfasst zehn Seiten mit dutzenden Punkten. Eine NÖN-Anfrage zu den einzelnen Einsparungspunkten ließ Strobl unkommentiert. Dafür reagierte er – ganz nach der berühmten Message-Control – unmittelbar nach der NÖN-Anfrage mit einem Video auf Facebook. Die Beschlussfassung des Pakets erfolgt im Juli.

Projekte: Verschoben wird etwa das Projekt Kronbichl samt Kanal und Straßensanierung bis zumindest 2022. Ebenso warten heißt es für den Spielplatz auf der Schanz (2021-22) sowie die Neuverrohrung Weierbach im Bereich Abbe Stadler-Gasse (2021). Trotz finanziellen Engpasses durchgezogen werden etwa die neue Kläranlage sowie der BewegUNSpark.

Institutionen: Spannend könnte es bei der Musikschule werden. Immer wieder gibt es diesbezüglich mit Loosdorf Diskussionen. Laut NÖN-Informationen steht die Gründung eines neuen Verbandes im Raum, außer Loosdorf stimmt dem Fall des Einstimmigkeitsprinzips zu. Daneben wird die Verlegung in die Mittelschule geprüft. Geprüft werden soll auch, ob die „Polytechnische Schule“ noch zeitgemäß ist oder ob der Standort aufgelassen wird.

Raumordnung: Wer künftig bauen will und bei wessen Grundstück noch keine Infrastruktur vorhanden ist, muss mit Verzögerungen rechnen. Die Stadt prüft eine Bausperre bis mindestens 2022 und damit keine Investitionen in Kanal- und Wasserbauten. Es soll aber Ausnahmen geben.

Sicherheit: Ab 2020 will Strobl unter dem Deckmantel „Wunsch der Bevölkerung“ die Raser zur Kassa bieten. Einige Radarboxen auf neuralgischen Punkten sollen dafür in Gemeindestraßen aufgestellt werden und Geld in die Stadtkasse spülen.

Personal: Massive Einschnitte könnte es auch für die Gemeindemitarbeiter geben. So soll es die nächsten drei Jahre keine Nachbesetzung geben und Altersteilzeit aktiv angeboten werden. Für 2020 und 2021 soll es keine Ferialpraktikanten geben. Dafür soll etwa beim Wachaubad im Bereich der Eingangskontrolle und der Badeaufsicht auf Freiwillige von Sportunion und Wasserrettung zurückgegriffen werden. Laut dem internen Papier wurde die Öffnung des Wachaubades abhängig vom Einsatz Freiwilliger gemacht. Im Wirtschaftshof plant Strobl die Streichung der Vormittagspausen. Zudem sollen Mitarbeiter des Wirtschaftshofes als Bademeister eingesetzt werden.

Feuerwehrwesen: Der Sparstift soll auch bei den beiden Feuerwehren angesetzt werden. So soll es etwa nur Investitionen in notwendige Gerätschaften laut Ausrüstungsverordnung geben.

Kultur: Förderungen für das Jahr 2020 sollen nur reduziert ausbezahlt werden.

Wirtschaft und Tourismus: In diesem Bereich plant die Stadt einzig eine Erhöhung des Budgets. So ist etwa eine eigene österreichweite Werbekampagne für den Tourismus geplant.

Parkraumbewirtschaftung: Vier Jahre nach der Einführung plant die Stadtgemeinde im Bereich des Krankenhauses eine Ausweitung der „Grünen Zone“. Davon betroffen: Roseggerstraße, Josef- Weidinger-Straße und Reich Straße.