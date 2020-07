Die Starkregenereignisse der vergangenen Wochen bringen ein Problem in den Blickpunkt, welches bereits seit Jahren besteht, bisher aber nicht vollends gelöst wurde.

Im Bereich der Melker Südspange, auf Höhe des neuen Feuerwehrhauses, kam es zuletzt vermehrt zu Überschwemmungen. Grund dafür ist, dass der Entlastungsgraben zwischen Feuerwehrhaus und Westautobahn mit den aktuell, häufigen Unwetter-Ereignissen schlicht überlastet ist. In diesem Bereich kommen nicht nur die Regenwässer der Westautobahn zusammen, sondern auch Wässer aus den umliegenden Feldern.

Im vergangenen Katastrophenfall im Juni wäre es zudem beinahe auch zu einer Sperre der Westbahn-Strecke im Abschnitt Melk gekommen, da drohte, dass Schlamm auf die Gleise gelang. „Die aktuellen Auffangbecken sowie der Kanal sind aufgrund der vielen Gewitter nicht mehr zeitgemäß. Hier ist es dringend an der Zeit, dass Lösungen gefunden werden. Das derzeitige System ist schlichtweg überaltet“, betont der Melker Feuerwehr-Kommandant Thomas Reiter.

Durch die Überflutungen musste die Feuerwehr zuletzt auch die Ersatzzufahrt nutzen, da eine direkte Zufahrt zum Feuerwehrhaus nicht mehr möglich war. „Wir rüsten uns dafür und rücken bei Starkregenereignissen bereits früher ins Feuerwehrhaus ein. Die Abfahrt mit dem Feuerwehrauto ist aber jederzeit problemlos möglich.“

Das Problem ist auch der Asfinag bewusst, dort erklärt Sprecherin Alexander Vucsina-Valla aber, dass in diesem Bereich mehrere Umstände zum Tragen kommen: „Der Großteil des Wassers kommt aus dem Hinterland. Unsere Abwässer fließen in Rückhalteauffangbecken. Wir haben über die Problematik aber bereits vor Jahren mit der Stadt gesprochen“, meint Vucsina-Valla. Bei der NÖ Straßenmeisterei, die Straßenerhalter der Südspange ist, spielt man den Ball an die Stadtgemeinde Melk weiter. „Die Gemeinde muss dort Maßnahmen setzen“, betont Gerhard Fichtinger.

Zwei Retensionsbecken sind in der Planung

Maßnahmen sind laut VP-Stadtchef Patrick Strobl bereits in Planung. Als Erstmaßnahme plant die Stadtgemeinde die Errichtung von Wurfsteinen, damit diese das Wasser vor dem Eintreten in den Kanal behindern.

Daneben wurde auch ein Termin mit Asfinag und dem Grundeigentümer, dem Stift Melk, vereinbart. Im Zuge der Entwicklung des Gebiets sollen insgesamt zwei neue Retentionsbecken, eines davon beim neuen interkommunalen Betriebsgebiet, geschaffen werden.