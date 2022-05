Vergessene Gebühren: 500.000 Euro sind offen

Werbung

Beim Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung (GVU) Bezirk Melk, kann man sich an einen ähnlichen Fall in der Geschichte nicht erinnern. Im Rahmen des Rechnungsabschlusses bemerkte die Stadtgemeinde Melk und Finanzstadtrat Nikolaus Weinwurm, dass bei der Gebührenerhebung auf die Einhebung der Erhöhung vergessen wurde.

Die Höhe des Malheurs wollte, oder konnte, die Stadtgemeinde zu Beginn nicht sagen, einzig der Schuldige wurde in einem Mitarbeiter im Rathaus rasch gefunden. NÖN-Recherchen ergaben jetzt, dass es sich bei der fehlenden Summe um rund 500.000 Euro handelt. GVU-Geschäftsführer Alois Hubmann betont, dass weder Bürger noch Gemeinde einem finanziellen Schaden erlitten haben: „Der Zinsverlust bei dem derzeitigen Zinsniveau ist für beide Seiten zu vernachlässigen. Es ist für alle Beteiligen jedoch eine unangenehme Situation.“

Vergangene Woche trudelten bei den Melker Haushalten die ersten Erlagscheine für die Nachzahlung – pro Haushalt mehrere hunderte Euro – ein. Eine Begründung für die Nachzahlung oder gar eine Entschuldigung für den Fehler durch die Stadtgemeinde Melk war da nicht dabei – einzig der GVU sandte einen Brief aus. Auch auf der Homepage der Stadtgemeinde war der Fehler vergangene Woche nach wie vor nicht korrigiert – ein Umstand, der einige Melker zusätzlich verärgert, sie haben sich an die NÖN gewandt. Nicht alle wollen dabei ihren Namen in der Zeitung lesen, Herbert Goller ist das aber egal.

Er spricht gegenüber der NÖN von einer „Schlamperei im Rathaus“. Er legt Einspruch gegen die Erhöhung der Gebühren ein und verweist dabei darauf, dass die neue Verlautbarung nicht auf der Stadthomepage zu finden ist. Sollte sein Einspruch nicht bewilligt werden, will Goller den Weg zum Volksanwalt wählen. „Wir werden auch prüfen lassen, ob nicht auch ein Verfahren bezüglich Amtsmissbrauch gegen die politischen Verantwortlichen eingeleitet werden soll“, meint Goller. Stadtamtsdirektor Klaus Weinfurter betont die rechtliche Gültigkeit, bedauert aber, dass es auf der Homepage zum Zeitpunkt der Beschwerde noch nicht geändert war.

Kritik gibt es aber nicht nur aus der Bevölkerung, sondern auch von den Oppositionsparteien. Bei der FPÖ sagt Gemeinderat Rudolf Kuntner zwar, dass immer Fehler passieren können, darauf sollte aber auch immer eine Entschuldigung folgen: „Als Gemeindebürger hätte ich gerne eine persönliche Entschuldigung in Form eines Briefes an jeden Haushalt. So wird jeder Bürger, der nicht die NÖN liest, mit dem Schreiben des GVU im Regen stehen gelassen. Für etliche Haushalte wird es nicht einfach sein, diese Rückzahlungen zu leisten.“

„Schreiben redet Ursachen und Folgen schön“

Die SPÖ bezeichnet das Schreiben des GVU als belangloses „Gut is gangen – nix is g‘schehen“-Schreiben, welches sowohl Ursachen als auch Folgen schönredet. „Und das obwohl die fehlenden zusätzlichen Einnahmen etwa ein Jahr unentdeckt geblieben sind. Ob dieses Fehlverhalten auch rechtliche Relevanz hat, sollte rasch geklärt werden“, sagt SPÖ-Klubsprecher Leopold Emminger.

Bei den Grünen fordert Klubsprecher Gabriel Kammerer einerseits, Sorge zu tragen, dass solche Fehler nicht mehr passieren, und andererseits Haushalten mit prekärer Finanzlage mit gestaffelten Rückzahlungen entgegenzukommen. Die Idee eines Entschuldigungsbriefes an die Gemeindebürger wurde bereits in der ersten Sitzung von den Grünen in die Runde geworfen.

