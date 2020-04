„Beim nächsten Mal bitte Polizei verständigen. Es gibt kein Mitleid“, schreibt Melks VP-Bürgermeister Patrick Strobl auf Facebook und sorgt damit für Diskussionen.

Der Stadtchef antwortet auf einen Beitrag eines Melker Bürgers, der sich darüber beschwert, dass sich im Nachbarsgarten viele Kinder und Erwachsene tummeln, die nicht im gleichen Haushalt leben. Beschwerden, die seit Inkrafttreten der restriktiven Verordnungen der Bundesregierung, vermehrt an die Bürgermeister der einzelnen Gemeinden herangetragen werden.

Mehrmals täglich Anrufe und SMS

Strobl berichtet, dass er mehrmals täglich solche Anrufe oder SMS bekommt: „Ich bin bekannt für offene Aussagen. Allerdings habe ich als Bürgermeister keine Handhabe. Wenn sich allerdings jemand nicht an die Beschränkungen hält, sollte es, etwa wie beim Schnellfahren, kein Pardon geben.“

Er verweist auch darauf, dass die Zahl der Covid-19-Fälle in Melk beinahe täglich steigt. Insgesamt gibt es seit dem Ausbruch der Pandemie in der Bezirkshauptstadt 18 Fälle. „Als Bürgermeister sind wir gefordert, dass in den Gemeinden alles läuft. Ist dem nicht so, sind wir die Ersten, die sich rechtfertigen müssen“, erklärt Strobl.

Beim Bezirkspolizeikommando Melk beobachtet man die aktuelle Entwicklung, allerdings sind die Anzeigenerstattung aufgrund von Anschwärzungen durch Nachbarn laut Chefinspektor Herbert Oberklammer aktuell sehr gering. Bisher wurden im Bezirk acht Anzeigen wegen Verletzungen gegen das Epidemiegesetz erstattet. „Von den Kollegen wird aber nicht immer mit Anzeigen vorgegangen. Wir setzen hier vor allem auf Aufklärungsarbeit“, betont Oberklammer. Aktuell setzt die Bezirkspolizei auch auf vermehrte Fußstreifen und den Dialog mit der Bevölkerung, um für die Thematik zu sensibilisieren.

Leichter Anstieg bei häuslicher Gewalt

Einen leichten Anstieg gibt es indes auch bei der Zahl der Betretungs- und Annäherungsverbote. Bis Mitte April gab es bereits sieben Verbote (2019: 2). Auch im März verdoppelte sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahr auf acht Verbote.