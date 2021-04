Als ein 30-jähriger Mann und eine 31-jährige Frau Mitte Februar am Areal von Schloss Schönbühel auftauchen, fragen sie bei der Verwaltung nach Essen und Geld. Ein Schwächeanfall, dann gehen die beiden. Doch sie verlassen das Areal nicht, sondern biegen zur einem alten, umgebauten Fischerhaus ab. Der Mann, der darin wohnt, beobachtet von draußen, wie sie hineingehen und an den Türen rütteln. Der Zeuge überrascht sie im Haus und verständigt die Polizei. Jetzt ist der 30-Jährige wegen versuchten Diebstahles angeklagt. Er und seine Lebensgefährtin sollen auch bei anderen Häusern in Melk versucht haben, unversperrte Türen zu öffnen. Er wollte nichts stehlen, nur um Hilfe bitten, sagt der Mann vor Gericht. Das glaubt ihm der Richter aber nicht. Einen anderen Vorfall gibt der Angeklagte zu.

Er hat gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin eine Geldbörse aus einer unversperrten Wohnung in Melk gestohlen. Darin waren 25 Euro und eine Bankomatkarte. Seine Lebensgefährtin, die ebenfalls angeklagt ist, erscheint nicht vor Gericht. Er muss sich alleine den Fragen des Richters stellen. Der slowakische Staatsbürger soll weiters einen fremden Ausweis bei der Einreise nach Österreich benutzt haben. Auch dazu ist er geständig.

Er ist bereits zwölfmal einschlägig vorbestraft, verurteilt wurde er in der Slowakei, in Deutschland und in Österreich. Mehr als zwei Jahre hat er schon im Gefängnis verbracht. Das wirkt erschwerend auf die Strafe.

Der Richter spricht ihn schuldig wegen Diebstahles, Urkundenunterdrückung, Entfremdung unbarer Zahlungsmittel und dem Gebrauch fremder Ausweise. Das Urteil lautet 22 Monate Haft bei einem Strafrahmen von drei Jahren.

Dem Angeklagten ist die Strafe jedoch zu hoch. Am Ende der Verhandlung kündigt er wütend an, in Berufung zu gehen.