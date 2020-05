Hoffnungsschimmer für Fans des Melker Wachaubads: Nach der jüngsten Stadtratssitzung gab VP-Bürgermeister Patrick Strobl Pläne bekannt, die eine Öffnung des Wachaubades für 1. Juni vorsehen.

Gegenüber der NÖN drückt Strobl aber noch vorsichtig auf die Euphoriebremse: „Noch gibt es von der Bundesregierung nichts Offizielles bezüglich der Freibäder.“

Kommt die Freigabe der schwarz-grünen Bundesregierung, startet auch der Badespaß in der Bezirkshauptstadt. Vorerst gilt die Kosten-Nutzen-Rechnung der Stadtgemeinde Melk für den Juni, ist eine Öffnung erst ab Juli möglich, folgt laut Strobl eine Neubewertung der Situation.

„Es ist aber klar, dass es in jedem Fall ein Minus für die Gemeinde ist“, will Strobl in diesem Jahr dennoch aufsperren: „Auch im Hinblick dessen, dass in diesem Jahr viele Menschen nicht auf Urlaub fahren können.“

Bereits in dieser Woche starten die Vorbereitungsarbeiten für die Wiedereröffnung. So werden etwa die Becken geputzt und frisches Wasser eingelassen. Kommt für den Badebetrieb eine Limitierung der Besucher, soll diese automatisiert mittels Drehkreuz oder per Handzählung erfolgen. Neu ist in diesem Jahr, auch die ehrenamtliche Unterstützung durch die Sportunion und die Wasserrettung.