Es war „nur“ ein Facebook-Posting von FP-Gemeinderat Thomas Gruber, welches ausreichte, um sich den Zorn der anderen Fraktionen zuzuziehen. Im Posting rühmte Gruber seine Partei, die sich als „einzige Fraktion gegen die Finanzierung“ der Brückenbenützungsgebühr ausgesprochen hat. Daneben griff Gruber aber auch die illegale Fäkalienentsorgung auf, bei der durch das „Einschreiten durch Verkehrsminister Hofer endlich Bewegung in die Sache“ kommt.

Kritik gibt es von Gruber aber auch daran, dass 2012 zwar eine Entsorgungsstelle um 250.000 Euro gebaut wurde, diese danach aber nur spärliche Einnahmen aufbrachte. „Ein Versäumnis der Zuständigen“, kritisiert der FP-Stadtparteichef die Stadtgemeinde.

Gleiß Grünen-Stadtrat Emmerich Weiderbauer fordert eine neue Expertenrunde.

SP-Stadtrat Jürgen Eder lieferte sich bereits auf Facebook eine hitzige Diskussion mit dem FP-Mandatar. „Ich frage mich, ob er in einer eigenen Welt lebt. Schade, dass sich die FPÖ bereits im Wahlkampfmodus befindet und den gemeinsamen Weg verlässt“, ärgert sich Eder. Er betont, dass in der Projektsteuerungs-Sitzung (PST) das Projekt gemeinsam beschlossen wurde. Eder: „Sich jetzt als Messias hinzustellen, ist fehl am Platz.“ Auf Eders Seite sind auch Grünen-Stadtrat Emmerich Weiderbauer und VP-Stadtchef Patrick Strobl. „Ich kann mich nicht erinnern, dass sich Gruber bei der Mautdiskussion wahnsinnig ins Zeug gehaut hat“, meint Weiderbauer. Strobl kann sich ebenso nur an seinen eigenen Vorschlag zur Finanzierung mittels Busparkgebühren (die NÖN berichtete) erinnern: „Ich kenne von der FPÖ leider kein Modell, würde mich aber über eine weitere gute Idee für die Finanzierung freuen.“

Gleiß Der Melker Stadtchef Patrick Strobl

Für Gruber selbst ist die künstliche Aufregung unverständlich: „Die FPÖ hat damals klar Stellung bezogen. Alle anderen haben einer Brückenbenützungsgebühr ohne Konzept zugestimmt.“ Aussagen, die so nicht ganz richtig sind, wie SPÖ und Grüne betonen. Zwar gab es seitens der ÖVP im Frühjahr 2018 den Vorschlag, die Brücke mittels Maut zu finanzieren, allerdings wurde der Antrag aufgrund der Proteste der Oppositionsparteien abgeändert. SPÖ und Grüne stimmten unter der Bedingung zu, dass nach Genehmigung des Landes ein konkretes Gebührenkonzept erarbeitet wird.

Gleiß SP-Stadtrat Jürgen Eder: „Ist nicht das erste Mal, wo das Ich vor dem Wir steht.“

In Bezug auf die illegale Fäkalienentsorgung verweist Weiderbauer auf das Vorgehen der FPÖ im Landtag. „Die Grünen haben das Thema bereits vor Jahren angesprochen. Die FPÖ hat immer dagegen gestimmt.“ Dass sich Gruber das Thema jetzt auf die Fahnen heften will, findet Weiderbauer „übertrieben“. „Einzig in Krems haben sich Grüne und FPÖ bei diesem Thema zusammengetan. Gruber kann jetzt aber beweisen, wie gut seine Kontakte sind und ein gutes Gesetz entwerfen“, sagt Weiderbauer. Gruber kontert: „Anstelle eines kindischen Streits soll Weiderbauer froh sein, dass wir uns einsetzen.“