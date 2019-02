Es war ein emotionaler Knalleffekt beim Herbstempfang im November 2018: Geschäftsführerin Elisabeth Weigand verlässt nach fünf Jahren die Wachaukultur Melk. Kein leichter Schritt für die gebürtige Neunkirchnerin, die die Entscheidung aufgrund ihres privaten Umfeld fällte.

Wer nun die Geschäftsführung übernimmt, ist jetzt fix: Anfang April tritt Wiebke Leithner ihre neue Funktion in Melk an. Leithner konnte sich aus mehr als 50 Bewerbungen im finalen Hearing als Beste durchsetzen. Geboren in Norddeutschland, studierte sie in Wien Theater-, Film und Medienwissenschaften und absolvierte eine Ausbildung zur Kulturmanagerin. Zufrieden mit der Wahl ist auch Weigand: „Ich bin froh, dass mit Wiebke Leithner eine Frau mit langjähriger Erfahrung im Kulturmanagement gefunden werden konnte, die auch die Wachau Kultur Melk bereits kennt und schätzt.“