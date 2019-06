Erst war der Aufschrei groß – doch nach drei Jahren sind die kritischen Stimmen beinahe vollkommen verstummt: An die gebührenpflichtige Kurzparkzone im Melker Stadtgebiet hat man sich mittlerweile gewöhnt.

Unkenrufe um einbrechende Besucherzahlen der Innenstadt, wie sie bei der Einführung 2016 die Runde machten, erwiesen sich als falsch. „Die Frequenz ist gleich geblieben, das belegen unsere laufenden Evaluierungen“, informiert der zuständige VP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann.

Am bestehenden System – grüne und blaue Zonen – sind keine Änderungen vorgesehen. „Das hat sich über die vergangenen drei Jahre gut eingespielt“, berichtet Kaufmann gegenüber der NÖN. Was sich allerdings in naher Zukunft ändern könnte, ist die Gebührenpflicht um die Mittagszeit.

Während das in Krems und St. Pölten schon gang und gäbe ist, sind in Melk nur die ersten zehn Minuten mit einem Parkticket hinter der Frontscheibe gratis. Darüber will die Stadtgemeinde entscheiden, sobald das im Zuge des „Projekt Boulevard“ geplante Parkhaus Form annimmt. „Die Pläne dafür stehen – und wenn es dort dann eventuell einen gewissen Zeitraum für das Gratis-Parken gibt, müssen wir uns das bei der Kurzparkzone anschauen“, betont Kaufmann. Mit etwaigen Veränderungen an der Parkraum-Regelung lässt sich der Vize lieber Zeit, denn: „Wir wollen keine unnötige Verwirrung stiften.“