14.400 Menschen waren im KZ-Außenlager Melk zur Zeit des Zweiten Weltkrieges inhaftiert. Zu deren Erinnerung veranstaltet der Verein MerkWürdig ein Gedenkkonzert gegen Gewalt und Vergessen. Aus diesem Anlass werden jedem der Häftlinge drei Sekunden Musik gewidmet. Insgesamt dauert das Konzert, welches am Hauptplatz, bei der Gedenkstätte und in der Stifts- sowie Pfarrkirche abgehalten wird, zwölf Stunden. „Gerade zum 75. Jubiläum von KZ-Befreiung und Kriegsende ist es uns wichtig, nochmals ein Zeichen des Gedenkens zu setzen“, erklärt Initiator Christian Rabl. Wie im vergangenen Jahr werden am Hauptplatz zwei Bühnen positioniert.

Mit dabei sind etwa Maria Bill, die St. Leonharder Musikgruppe Amon, der Pianist Paul Gulda, Chris Zitta sowie die Melker Stadtkapelle und Schulen. Vom Hauptplatz zur Gedenkstätte plant Initiator Christian Rabl einen Stationenrundgang mit Stopps am Soraplatz sowie am Bahnhof. Für die Rundgänge in der Gedenkstätte sowie für die Konzerte in der Pfarrkirche ist eine Voranmeldung erforderlich.

Alle Informationen zum Gedenkkonzert unter: www.melk-memorial.org.