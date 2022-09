Comeback mit Pauken und Trompeten

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Begeisterung ist Engelbert Jonas auch Tage danach noch anzuhören. „Wenn zwölf Kapellen gemeinsam spielen“, sagt er, „dann gibt das einfach etwas her!“ Der Bezirksobmann des Blasmusikverbandes spricht vom Großkonzert im Rahmen des Festakts des Bezirksmusikfestes, das vergangenen Samstag in Erlauf über die Bühne ging. Endlich wieder: 2019 fand das letzte Bezirksmusikfest in Texingtal statt, ehe die Pandemie die Musikerinnen und Musiker im Bezirk in den vergangenen zwei Jahren immer wieder verstummen ließ.

Dementsprechend sei die Vorfreude „riesengroß“ gewesen, wie Jonas erläutert. Einziger Wermutstropfen: Vor Corona nahmen immer über 20 Kapellen an der anschließenden Marschmusikbewertung teil. Dieses Jahr waren es elf. „Proben war ja während den Lockdowns schwer möglich. Wir hängen im Training einfach noch ein wenig hinterher. Und Ausfälle aufgrund von Erkrankungen gibt‘s ja auch noch“, erklärt er.

Dass nun wieder im großen Stil „auf‘gspüt“ werden konnte, war Balsam auf der Musikantenseele. „Im Festzelt und auf dem Festgelände war eine super Stimmung. Und die Leistungen bei der Bewertung waren ebenso toll, ganz besonders jene der Gastgeber-Kapelle“, verweist Jonas auf die höchste Punktezahl auf dem „Konto“ der Trachtenkapelle Erlauf (siehe Infos unten).

