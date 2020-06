Mit Hochdruck wird seit Jahren an der Belebung der Innenstadt gearbeitet. Um den Betrieben, auch durch die enormen Einbußen durch die Coronakrise, besser zu helfen, entwickelte der Wirtschaftsverein „Zunftzeichen“ und die Stadtgemeinde Melk gemeinsam mit einer oberösterreichischen Firma eine eigene City-App. Angestoßen wurde das Projekt von „Zunftzeichen“-Obfrau Ilse Kossarz und VP-Gemeinderätin Birgit Zöchling.

VP-Stadträtin Ute Reisinger erhofft sich durch die App eine digitale Plattform für die Unternehmen. Herzstück der App soll ein Bonussystem sein, mit dem Nutzer unterschiedliche Vergünstigungen erhalten. „Der Unternehmer entscheidet selbst, welches Angebot er in die App stellt. Es ist ein Angebot für treue Innenstadt-Kunden“, betont Reisinger.

Damit die Nutzer über dem Einkaufserlebnis hinaus einen Mehrwert haben, ist geplant, die App zusätzlich mit dem Müllkalender der Stadt, Veranstaltungsterminen und einen Audioguide für Touristen zu verknüpfen. Die Projektkosten liegen bei rund 54.000 Euro, wovon 30 Prozent gefördert werden. Die Stadtgemeinde rechnet zu Beginn mit rund 30 teilnehmenden Betrieben. Die Stadt und das Zunftzeichen steuern zudem jeweils 10.000 Euro bei.

Grüne fordern ein Gesamtkonzept

Die App wurde kurzfristig in der vergangenen Gemeinderatssitzung zur Beschlussfassung auf die Tagesordnung gesetzt. Für Grünen-Gemeinderat Gabriel Kammerer zu früh: „Es fehlt mir die absolute Dringlichkeit für die App. Warum schauen wir uns nicht vorher das Gesamtkonzept an, damit wir wissen, was wir alles verknüpfen können? Der Informationsfluss ist suboptimal gelaufen.“

Strobl begründete die Dringlichkeit mit der wirtschaftlichen Situation: „Mit diesem Bonussystem können wir die Wirtschaft unterstützen“. Die App wurde schließlich nur mit den Stimmen von ÖVP und Bettina Schneck (Grüne) beschlossen.