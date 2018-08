Der Vorhang ist gefallen, die Abbauarbeiten haben begonnen: Zeit, über die Sommerspiel-Saison Bilanz zu ziehen. Und die fällt dieses Jahr sehr gut aus. Mit mehr als 18.500 Besuchern verzeichnen „Wachau Kultur Melk“-Geschäftsführerin Elisabeth Weigand und der Künstlerische Leiter Alexander Hauer das zweitbeste Ergebnis in der 58-jährigen Geschichte der Sommerspiele mit „Luzifer“ und der Musikrevue „Hells Bells“.

Besonders das diesjährige Sprechstück sorgte für Gesprächsstoff. Im Wettstreit zwischen Luzifer und Gott thematisierte „Luzifer“, wer denn jetzt die Schuld am Bösen in der Welt trägt. Dass in der zweiten Hälfte mithilfe der „Kraft der Gedanken“ fiktiv eine Abstimmung für das Publikum getroffen wurde (etwas über 60 Prozent für Luzifer), gefiel nicht jedem Zuschauer. „Das muss es auch nicht“, schmunzelt Hauer.

Auf einen versteckten Buzzer oder ein insgeheimes Handzeichen hat der Intendant nämlich bewusst verzichtet. „Schlussendlich ging es darum, dass sich jeder mit seiner eigenen Verantwortung auseinandersetzt. Wenn ich dem Publikum die Entscheidung abnehme, geht das am Ziel vorbei“, argumentiert der Intendant, dass gerade dieses Stilmittel Diskussionen anheizte.

Vorgeschmack auf nächste Sommerspiele

In Prozent gesprochen erreichten die Aufführungen von „Luzifer“ eine Auslastung von knapp 90 Prozent, „Hells Bells“ nahezu 100 Prozent. „Bei der Musikrevue verzeichnen wir auch nur drei Vorstellungen, die nicht ausverkauft waren“, freut sich Weigand. An den Erfolg der Teufels-Spiele für das erwachsene Publikum konnten die Veranstalter auch mit „Luzi Satansbraten“, der Kinder-Aufführung, anknüpfen. „Besonders freut mich, dass wir mehr als 1.600 Kinder und junge Menschen damit angesprochen haben“, ergänzt sie.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die nächsten Sommerspiele gaben die beiden auch schon: In der Musikrevue „Fly me to the moon“ wird die Mondlandung thematisiert, als Sprechstück wird „Babylon“ auf der Wachaubühne gespielt.