Michael Fuchs ist gebürtiger Burgenländer. Seit zwölf Jahren ist der 46-Jährige nun in Gresten (Bezirk Scheibbs) zuhause, vorher lebte er in Amstetten.

12 Jahre lang war er Kommandant-Stellvertreter der Melker Pioniere. Mit der Kommandoübergabe rückte er in das Amt seines Vorgängers, Reinhard Koller. Dieser ist seit Jänner in der Kontrollabteilung der Generalstabsselektion im Verteidigungsministerium in Wien. Als Evaluierungsdirektor Pioniere ist er künftig für alle Pioniere in Österreich zuständig.