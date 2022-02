Aus Hypo wird Stadthaus No. 9

Der Abriss des Hypo-Gebäudes in der Jakob Prandtauer-Straße im Frühjahr 2022 soll den Startschuss für das Projekt Boulevard bilden. Wie der Geschäftsführer der NOE Immobilien GmbH (NID) Michael Neubauer, in dessen Eigentum sich das Gebäude der Hypo befindet, bereits im Herbst in einer Videobotschaft verkündete, soll anstelle des wenig repräsentativen aktuellen Hauses ein hochqualitatives Stadthaus zum Wohnen und Arbeiten entwickelt werden.

Damit die Bauarbeiten starten können, muss davor aber die Hypo-Filiale an einen neuen Standort ziehen. Dieser soll laut NÖN-Informationen in der Innenstadt im ehemaligen Styx-Geschäft gefunden worden sein. Bestätigen will Hypo-Sprecher Florian Liehr allerdings nur die Übersiedlung.

Betreffend des Projektes in der Prandtauer-Straße betont Neubauer, erst Auskunft geben zu können, wenn verwaltungsrechtliche Genehmigungen dazu vorliegen. Der NÖN liegen dennoch die Details bereits vor. So firmiert das Projekt unter dem Titel „Stadthaus No.9“ und soll Teil des zukünftigen Boulevards sein. Nach der Fertigstellung bietet das „Stadthaus No.9“ insgesamt 31 Wohneinheiten in der Größe von zwei bis vier Zimmerwohnungen. Daneben stehen auch zwei Gewerbeflächen zur Verfügung. Für jede Wohnung gibt es zudem einen Parkplatz in der neuzubauenden Tiefgarage. Laut ersten Plänen erfolgt der Bau fünfgeschossig.

