Aus dem Umfeld des Melker Rathauses wurde Kritik an VP-Bürgermeister Patrick Strobl laut. Gegenüber der NÖN macht ein Melker, der anonym bleiben möchte, seinem Ärger Luft: Strobls „Saubermann-Image“ sei in Anbetracht der Corona-Situation im Melker Rathaus unangebracht. Er berichtet von zwei Mitarbeitern des Gemeindeamtes, welche positiv getestet wurden. Strobl habe laut seinen Ausführungen Kontakt zu einem von ihnen gehabt, halte sich aber nicht an die Quarantäne.

Stadt-Sprecherin: "Strobl ist keine Kontaktperson"

Die zwei Coronafälle bestätigt Sabine Mlcoch, Pressesprecherin der Stadt Melk, auf NÖN-Anfrage. Die Vorwürfe um den Stadtchef dementiert sie indes: „Seit Freitag, 23. Oktober, war der Bürgermeister nicht mehr im Rathaus, er ist demnach keine Kontaktperson.“ Zudem verweist sie darauf, dass sich Strobl regelmäßig mittels Testkits privat auf das neuartige SARS-CoV-2 teste.