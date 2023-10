Loosdorfs-Alt-Ortschef Jahrmann: „Work-Life-Balance hat keinen Platz“

Mehr als drei Jahrzehnte, von 1986 bis 2017, prägte Josef „Joschi“ Jahrmann die Geschicke der Marktgemeinde Loosdorf als Bürgermeister, 15 Jahre davon auch als Landtagsabgeordneter für die SPÖ. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der 76-jährige geborene Spitzer mit dem Buch „...es hat trotzdem Spaß gemacht“ einen Rückblick auf sein bewegtes, nicht nur politisches Leben.

Auf knapp 200 Seiten gibt Jahrmann dabei Einblicke in seine Jugend- und Berufszeit, aber vor allem auch in sein Bürgermeisteramt und die Zeit als Landtagsabgeordneter. Dabei lässt er auch Weggefährten wie EU-Abgeordneten Günther Sidl, Pfarrer Zenon Pajak aber auch den ehemaligen Zweiten Landtagspräsidenten Karl Moser (ÖVP) zu Wort kommen.

Für Jahrmann ist das Buch ein Blick zurück mit der Frage: „Was hat man in seinem bisherigen Leben richtig oder falsch gemacht“, was wäre gewesen, wenn man einen anderen Weg eingeschlagen hätte? Es stellt sich aber auch die Frage, warum gerade jetzt das Buch verfasst wurde. „Anstoß dazu gaben Freunde, aber auch die Verlockung, etwas Neues zu versuchen. Ich hatte auch das Bedürfnis, in einer Zeit rasanter gesellschaftlicher Veränderung einen Blick auf eine Vergangenheit zu lenken, wo Konsensbereitschaft und Unaufgeregtheit noch mehr Bedeutung hatten“, meint Jahrmann.

Im Buch selbst gibt Jahrmann auch einige Internas preis, etwa, dass die Wahl zum Ortsparteichef und Bürgermeister nicht ohne Nebengeräusche passierte. Würde er heute wieder so vorgehen, wie damals? „Ich wollte damals in eine Situation kommen, wo ich Ideen, die mir wichtig erschienen, auch umsetzen kann. Natürlich waren Tatendrang und der Reiz dabei Wegbegleiter“, meint Jahrmann. Tricks, Mut und der

wichtige Plan BDer Ex-Ortschef geht in seinem Buch aber auch auf eher untypische Vorgehensweisen beim Projekt „Loosdorf 2000“, Praktiken bei der Grundstückssuche oder der Anwerbung der Firma Ardex ein. „Etwas anzubieten, das noch nicht fix ist, hat zwar auch mit Mut zu tun, aber auch mit einer genauen Risikoabschätzung und mit einem Plan B in der Hinterhand“, erinnert sich Jahrmann an die damaligen Anwerbeversuche der Firma Ardex samt noch nicht fix zugesagtem A1-Anschluss zurück. Auch, dass ein Bürgermeister in der Gemeinde bis zum Nachbarschaftskonflikt für alles zuständig ist, und er erwähnt dabei auch anonyme Briefe und Botschaften: „Work-Life-Balance hat im Amt des Bürgermeisters keinen Platz. Es gab für mich aber immer zwei Fixpunkte: das persönliche Gespräch und die Bereitschaft, vertretbare Kompromisse einzugehen.“

Neben Jahrmanns sehr kritischem Umgang mit den Sozialen Medien widmet er ein Unterkapitel seines Buches auch dem langschwelenden Konflikt zwischen Melk und Loosdorf, sei es der früher modernisierte Bahnhof in Loosdorf, der Discobus, der von Loosdorf und Pöchlarn kreiert wurde oder die gemeinsame Nutzung der Kläranlage. Er selbst habe „kaum Konflikte“ geortet, obwohl man „Volkes Stimme anders interpretieren könnte“: „Aber Orte mit unterschiedlicher Bedeutung, Struktur und Geschichte können aus verschiedenen Blickwinkeln natürlich auch sehr unterschiedlich gesehen werden.“