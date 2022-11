Internationale Barocktage Stift Melk 2023 im Zeichen der Natur

Er will zeigen, "was Menschen an der Natur lieben, wie wir in ihr leben und wie es der barocke Mensch getan hat", und beantwortet die im Motto gestellte Frage ganz eindeutig: "Nach Melk!"

Insgesamt zwölf Konzerte bringen wieder einige Prominenz nach Melk, darunter Ivor Bolton und den Concentus Musicus Wien, die Wiener Sängerknaben und den Chorus sine nomine, die zum Auftakt das Oratorium "Der Tag des Gerichts" von Georg Philipp Telemann als "Prozess-Spektakel um die Zukunft der Menschheit" in der Stiftskirche zur Aufführung bringen.

Weiters sind u.a. L'Arpeggiata mit Christina Pluhar und Malena Ernman, der Bach Consort Wien, das L'Orfeo Barockorchester unter der Leitung von Michi Gaigg und das Schwanthaler Trompetenconsort zu hören. Auch Schade wirkt bei zwei Konzerten mit.

"Die Seele wird gefüttert mit Freude, es muss fetzen, es muss rocken" Michael Schade

Beim Abschlusskonzert "Solo tutti" wird die Accademia Melicensis aus der Taufe gehoben: Junge internationale Musikerinnen und Musiker erarbeiten unter der Leitung von Stefan Gottfried ein Repertoire, das neben Musik von Corelli, Muffat und Händel auch die Uraufführung eines Werks von Gerald Resch umfasst.

Neben der Stiftskirche sind von 26. bis 29. Mai der Kolomanisaal, der Stiftspark (mit einem Picknick-Konzert) und der Gartenpavillon, die Melker Pfarrkirche, der Wirtschaftshof, der Barockkeller (Mitmachkonzert für Familien) und der Dietmayrsaal (Frühstücksmatinee) als Spielstätten vorgesehen.

"Wohin die Reise geht, wissen wir nicht", sagt Schade, der sich aber als positiv denkenden Menschen bezeichnet und dem Festival die grundsätzliche Devise "Feuer im Geist, Jubel in der Seele, Musik im Herzen" mitgibt. "Die Seele wird gefüttert mit Freude, es muss fetzen, es muss rocken", beschreibt Schade den Spirit der Barocktage, die in der abgelaufenen Spielzeit auf eine Auslastung von 94 Prozent verweisen konnten.

(Internationale Barocktage Stift Melk 2023, 26. bis 29. Mai, Verkaufsstart: 18. November, Tickets und Information: Tel. 02752/54060, barocktagemelk.at)

