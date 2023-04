Eiernockerl an Hitlers Geburtstag: Wirt ändert seine Karte

Aufschrei in Ybbs nachdem ein Ybbser Gastrolokal den Menüplan für die aktuelle Woche veröffentlichte. Ausgerechnet am 20. April, dem Geburtstag von Adolf Hitler, serviert der Imbiss bei der Firma Parik von Geschäftsführer Johannes Parik Eiernockerl mit Salat. Eiernockerl mit Salat gelten als Hitlers Leibgericht. Das Thema kommt jährlich am 20. April auf, da immer wieder Gastwirte quer durch Österreich ausgerechnet an diesem Tag dieses Gericht auf ihre Menükarte setzen. Unter Ewiggestrigen gilt es als Tradition, genau an diesem Tag diese Speise zu essen.

Parik selbst möchte nicht ins rechte Eck gestellt werden und betont gegenüber der NÖN, dass eine Mitarbeiterin den wöchentlichen Plan macht. „Die hat überhaupt nicht daran gedacht, zudem muss diese Blödheit jetzt endlich einmal gelassen werden. Nicht jede Aussage muss immer aufgegriffen werden“, meint Parik. Für die wöchentlichen Menüs gibt es ein gewisses Budget, nachdem die Karte erstellt wird, wie Parik erläutert. Nach dem NÖN-Gespräch änderte der Unternehmer die Karte: die Eiernockerl werden jetzt am Freitag serviert, der traditionelle Freitagsfisch kommt dafür bereits am heutigen Donnerstag auf den Teller.

