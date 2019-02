Bei dem Wort „Container“ denken wohl die meisten an Großraumbehälter und Baustellen. Mario Neuwirth denkt dabei an sein baldiges, neues Zuhause. Der 28-Jährige, der seine Wurzeln in Zwettl hat, zieht demnächst in sein 27 Quadratmeter großes Heim in Petzenkirchen.

Von außen sieht Mario Neuwirths künftiges, neues Zuhause in Petzenkirchen aus wie ein gewöhnlicher Container. Von innen präsentiert er sich erstaunlich wohnlich. | privat

„Derzeit bin ich vorwiegend dort, um meine Tiere zu füttern. Innerhalb der nächsten zwei Monate bekomme ich meine Adresse, dann kann‘s losgehen“, freut sich Neuwirth. Der 28-Jährige lebt – bewusst und bald wortwörtlich – auf kleinem Fuß. Das war nicht immer so: Bevor er sich für den Container entschied, bewohnte er eine rund 130 Quadratmeter-Wohnung. „Ich habe dort über meine Verhältnisse gelebt. Obwohl ich gut verdiene, blieb am Monatsende fast nichts übrig“, erinnert er sich zurück.

Ausschlaggebend für seinen Sinneswandel war ein Gespräch mit seinem Opa. „Meine Oma ist dement. Als ich die beiden einmal besuchte, zählte mein Großvater auf, was er alles noch gerne mit Oma erlebt hätte. In der Pension, wenn man endlich Zeit dafür hat. Das hat mich die ganze Fahrt zurück nach Hause beschäftigt“, erzählt der 28-Jährige im NÖN-Gespräch.

25 Kleidungsstücke, ein Paar Schuhe

Also begann er, sein Leben umzukrempeln. Im Internet stieß er auf „McCube“, einem österreichischen Start-up, das flexibles Wohnen möglich macht. Die modernen Container-Bauten sprachen Neuwirth an – er nahm einen Kredit auf. Billig sind die Container nämlich nicht: Die Kosten liegen von 35.000 bis zu 50.000 Euro.

Wer von 130 Quadratmetern auf 27 reduziert, muss das auch bei seinem Hab und Gut. „Vom Fernseher habe ich mich zu allererst getrennt. Mit jedem verkauften Stück ging es mir besser“, schmunzelt Neuwirth. Heute besitzt er 25 Kleidungsstücke und ein einziges paar Schuhe. „Ich habe alles, was ich brauche“, meint er. Zudem vermeidet Neuwirth Plastik.

In Petzenkirchen reagiert man auf den Container und seinen Eigentümer gespalten. „Viele sind neugierig, andere grüßen nicht einmal.“ Der 28-Jährige lädt alle ein, Platz auf seiner Couch zu nehmen. „Ich informiere jedenfalls gerne“, lacht er. Für Neuwirth ist der Container aber noch nicht die Endstation. In den nächsten Jahren soll sein Zuhause völlig energieautark werden.