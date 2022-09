Maria Taferl/Emmersdorf: Musik, die das Herz berührt

„Musik bewegt immer“, sagt Florian Neulinger, „Aber das war schon etwas Besonderes. Ganz viele Menschen zeigten sich ehrlich emotional berührt, haben von ‚Gänsehaut‘ berichtet, hatten gar Tränen in den Augen.“

Das Mastermind hinter der „Missa Mater Dolorosa“: Florian Neulinger (32), Organist der Basilika Maria Taferl, Korrepetitor, Chorleiter und Klavierpädagoge. Foto: Schelberger-Fotografie

Der 32-jährige Kirchenmusiker der Basilika Maria Taferl, Klavierlehrer und Familienvater hat mit der „Missa Mater Dolorosa“ (frei übersetzt die Messe der schmerzhaften Mutter Gottes) ein bewegendes Stück komponiert. Ihre Wirkung entfaltete die Messe sowohl bei der Uraufführung im Zuge der Patroziniumsmesse in der Basilika Maria Taferl als auch beim Jubiläumskonzert der Chorgemeinschaft Emmersdorf in der dortigen Pfarrkirche.

Da wir dort waren die Plätze voll, da wie dort die Begeisterung groß, erzählt der gebürtige Emmersdorfer. „Der lange Applaus danach war überwältigend. Wenn man Musik macht, ist immer viel Seele dabei, – wenn man das Stück selbst geschrieben hat, potenziert sich das“, sagt der 32-Jährige mit einem Schmunzeln.

Die Komposition Neulingers sorgte sowohl in der Basilika Maria Taferl als auch in der Pfarrkirche Emmersdorf für volle Sitzreihen und Begeisterung. Foto: NOEN

Die „Missa Mater Dolorosa“ ist nicht das erste Stück aus Neulingers Feder, aber das größte: Die Messe für gemischten Chor, Streicher und drei Posaunen erstreckt sich auf rund 25 Minuten. Entstanden ist das Werk im Laufe der Pandemie. „Wie lange ich daran gesessen bin, kann ich nicht mehr genau sagen. Das ist nicht in Stunden zu messen.“

Der Probenzeitraum allerdings schon: Seit April wurde wöchentlich geprobt – mit einer kurzen Pause im Sommer. Zwei Probentage standen ebenso auf dem Programm, welche Neulinger in bester Erinnerung hat: „Da hat sich gezeigt, zu was für einer lässigen Gesellschaft wir geworden sind.“ Eine lässige und keinesfalls kleine Gesellschaft, das steht fest: Über 60 Sängerinnen und Sänger von der Chorgemeinschaft Emmersdorf, vom Basilikachor und weiteren regionalen Chören waren zusammen mit den Musikerinnen und Musikern involviert.

„ Überwältigende Aufführung“

Diese Messe bringt sehr einfühlsam und ausdrucksstark bedrängende Lebenssituation in die Musik und führt mit tröstenden Melodien zur inneren Ruhe. Alois Schwarz, Bischof

Die Messe ist eine beeindruckende Komposition. In unserer Basilika konnte sie sich ganz in ihrer klanglichen Schönheit entfalten. Nicht nur Florian Neulinger, sondern alle Beteiligten, die die Messe einstudiert und aufgeführt haben, gilt mein größtes Lob. Danke, dass wir das an unserem Patrozinium erleben durften. Pater Stefan Obergfell, Pfarrer

Die diesjährige Patroziniumsfeier hätte nicht schöner sein können. Die von Herrn Neulinger komponierte beeindruckende Messe „Mater Dolorosa“ hat sich in den von unserem Bischof feierlich zelebrierten Gottesdienst wunderbar eingefügt. Inmitten der barocken Pracht der Basilika war das für mich ein herrliches Gesamtkunstwerk. Nikolaus Hohenberg, Herzog von Hohenberg

Für mich als Chorsängerin war es ein tolles Erlebnis, bei so einem großen Projekt mit Chor und Orchester mitzuwirken. Da es sich um eine Uraufführung handelte, war die Vorfreude, Spannung und Aufregung eine ganz Besondere, die zum Schluss mit einem tollen Applaus in der Basilika belohnt wurde. Claudia Leopoldinger, Chorsängerin

Teil eines Projekts zu sein, das eine Komposition zum allerersten Mal zum Erklingen bringt, ist ein once-in-a-lifetime-Erlebnis. Die großartige, lehrreiche Probenarbeit und schließlich diese überwältigende Aufführung manifestieren das unmittelbare Erlebnis eines Werdens, das mich nicht nur mit Blick auf die letzten Monate dankbar erfüllt, sondern nachhaltig tief berührt. Florian Neulingers Musik ist so unbeschreiblich schön, sie trifft etwas, ist eingängig. Wo(hin) sie Eingang findet, mag für jede und jeden ein anderes Epizentrum sein, aber das wird erreicht, ja, erschüttert. Diese Uraufführung der Missa Mater Dolorosa zu singen und zu hören, dürfte wohl mehr als unsere Stimmbänder zum Schwingen gebracht haben. Anna Pritz, Chorsängerin

