Bezirk Melk: Schwere Vorwürfe gegen 22-Jährigen

Gleich drei Opfer belasten einen 22-Jährigen aus dem Bezirk Melk. Er soll die damals zwölfjährige Schwester seiner Ehe-Frau sexuell missbraucht haben. Außerdem soll er die sexuelle Selbstbestimmung einer 21-Jährigen verletzt und eine junge Frau, die im Rahmen eines Sozial-Praktikums bei ihm zuhause tätig war, sexuell belästigt haben.

Im Ermittlungsverfahren, sowie vor Gericht, warf der 22-Jährige alle Vorwürfe zurück. Sein Verteidiger wies vor allem auf die Widersprüche in den Aussagen des ersten Opfers hin. Auch gäbe es Streitigkeiten und Probleme in der Familie, vielleicht seien die Anschuldigungen des Mädchens ein Schrei nach Aufmerksamkeit, so der Anwalt.

Das jüngste Opfer soll der Angeklagte zwei Mal zu geschlechtlichen Handlungen und einmal zum Geschlechtsverkehr gedrängt haben. Ähnlich lief es bei der 21-Jährigen. Diese habe ihn unter einem falschen Namen auf einer Dating-Plattform kennengelernt. Als er sie für angebliche Nachhilfestunden zu sich nach Hause einlud, soll er sie mit Gewalt zu einer geschlechtlichen Handlung gezwungen haben.

Außerdem soll er eine Sozial-Praktikantin in den drei Monaten, die sie bei der jungen Familie verbrachte, mehrere Male begrabscht haben. Jedoch, weil wichtige Zeugen nicht zur Verhandlung erschienen und die Verteidigung weitere Beweisanträge stellte, wurde der Prozess auf unbestimmte Zeit vertagt.