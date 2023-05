Zu Besuch im Stift Melk: Die lange Promi-Liste des Klosters

Hallo Otto! Der deutsche Komiker Otto Waalkes besichtigte in der Vorwoche das Stift Melk. Ein Eintrag ins Gästebuch - Ottifant inklusive - durfte natürlich nicht fehlen. Das Stift Melk zieht immer wieder prominente Gäste an, meistens handelt es sich dabei um Privatbesuche. Im Mai 2022 machte etwa Schauspieler Mel Gibson im Zuge einer Österreich-Reise Halt in Melk. Er war inkognito unterwegs, wurde aber von einem Fan erkannt – dabei entstand ein Selfie mit dem „Braveheart“-Star.

Staatsoberhäupter aller Art besuchen auch gerne das weltberühmte Benediktinerkloster. 2013 etwa statteten der Großherzog von Luxemburg sowie der damalige Bundespräsident Heinz Fischer dem Stift Melk einen gemeinsamen Besuch ab. 2010 war auch Toomas Hendrik, damaliger Staatspräsident der Republik Estland, zu Gast, 2006 die finnische Staatspräsidentin Tarja Halonen.

Auch Königinnen und Könige reihen sich in der Melker Besucherliste ein: der ehemalige König von Spanien, Juan Carlos I., mit seiner Gattin Sophia sowie Königin Sonja von Norwegen.

Im Zuge des „Waldzell Dialogs“ im Barockstift war auch der Dalai Lama 2007 zu Gast. Mit dem brasilianischen Bestsellerautor Paulo Coelho hatte Alt-Abt Burkhard Ellegast eine ganz besondere Beziehung.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.