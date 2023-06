Dreitägiges Fest der FF Hürm

Am vergangenen Wochenende veranstalteten die Florianis in Hürm das große dreitägige Feuerwehrfest. Die FF Hürm lud dabei Freitag, Samstag und Sonntag in das Festzelt und die Stimmung war dazu auch mehr als passend. Während es am Freitag und Samstag am Abend auch immer eine Disco und viel Live-Musik gab, stand der Sonntag im Zeichen des traditonellen Frühschoppens.