Die Melker Florianis feierten - und wie! Am vergangenen Wochenende gab es das große Feuerwehrfest in Melk. Am Freitagabend gab es einen Discoabend und am Sonntag den traditionellen Frühschoppen. Zahlreiche Gäste aus nah und fern stattten der FF Melk daher an den beiden Tagen einen Besuch ab und sorgten für eine tolle Stimmung in der Bezirkshauptstadt.