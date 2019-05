Im Rahmen ihrer Rock ‘n‘ Roll-Tour gastiert die Spider Murphy Gang am Donnerstag, 30. Mai, in Ybbs. Zwar ist die Veröffentlichung ihres Top-Hits „Skandal im Sperrbezirk“ bereits 25 Jahre her, die Band verspricht aber nach wie vor einen unvergesslichen Konzertabend.

Beim ASK freut sich Obmann Christian Eplinger auf das Top-Event: „Wir hoffen jetzt natürlich auf schönes Wetter – eine Grundvoraussetzung, dass ein Open Air-Event ein Erfolg wird“ Beim Konzert gibt es auch ein VIP-Zelt, wo man die Musik und Stimmung in vollen Zügen genießen kann. Die Sitzplatz-Reservierung kostet zehn Euro extra. NÖN-Leser haben zudem die Chance, Karten für die Veranstaltung zu gewinnen. Mitmachen kann jeder, der eine E-Mail mit dem Kennwort „Spider Murphy Gang“ an redaktion.melk@noen.at sendet.